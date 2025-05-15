16 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
16 травня (Фото: Pixabay)
Зміст:
  1. Яке церковне свято сьогодні, 16 травня
  2. Іменини та день ангела 16 травня
  3. Народні прикмети
  4. Що не можна робити 16 травня

Яке церковне свято сьогодні, 16 травня

За новим церковним календарем в Україні 16 травня церква вшановує преподобного Феодора Освяченого, преподобних отців, які в лаврі св. Сави були вбиті; святителя Олександра – єпископа Єрусалимського, мучеників Віта, Модеста, мученицю Крискентію та блаженну отроковицю Музу.

Преподобний Феодор Освячений жив у Єгипті у IV столітті. Прагнувши чернечого життя, став учнем Пахомія Великого у Тавенніському монастирі. Після смерті свого наставника Феодор очолив усі Фиваїдські обителі. Помер святий у 368 році.

Преподобні отці жили у лаврі святого Сави неподалік Єрусалима. За переказами там було 44 ченці, коли у 614 році перси напали на храм з метою розграбування. Але в храмі не було ніяких скарбів. Варвари убили всіх ченців, що були в храмі.

Святий священномученик Олександр був поставлений єпископом у Флавії в Каппадокії на початку ІІІ століття. Після переслідувань та ув’язнення вирушив до Єрусалима. Керував Єрусалимською церквою протягом 38 років. Знову був ув’язнений під час гоніння християн імператором Декієм. Довго перебував в ув’язненні й помер у в’язниці.

Мученики Віт, Модест і мучениця Крискентія були вбиті за віру Христову у 303 році за наказом імператора Діоклетіана. Віт був юним отроком, Модест та Крискентія – його вчителем та годувальницею, які допомогли йому втекти з дому, коли батько хотів убити сина через віру у Христа. Усі разом були піддані тортурам.

Блаженна отроковиця Муза жила у V столітті. Вона побачила видіння, що Богородиця прийде до неї. Дівчина молилася щодня, уникала ігор і розваг. Невдовзі тяжко захворіла й померла на 30-й день після видіння.

Іменини та день ангела 16 травня

За Новоюліанським календарем 16 травня свої іменини відзначають Муза, Федор, Сава та Олександр.

  • Федір – ім’я давньогрецького походження, що означає "Божий дар".
  • Музою у давньогрецькій міфології звали богиню-покровительку поезії, мистецтва та науки.
  • Сава – давньоєврейське ім’я, що трактується як "старий мудрець".
  • Олександр з грецької мови перекладається як "захисник".
16 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 16 травня (Фото: Pixabay)

Народні прикмети

У народному календарі збереглося кілька прикмет на 16 травня:

  • південний вітер прогнозує спекотне літо;

  • ясна погода обіцяє гарний врожай у кінці літа;

  • дощ означає дощове літо;

  • роса вранці прогнозує хорошу погоду до кінця місяця;

  • солов’їний спів – хороший знак до багатого врожаю.

Що не можна робити 16 травня

Цього дня заборонено:

  • конфліктувати й сперечатися;

  • лаятися та лихословити;

  • зловживати алкоголем;

  • в народі не радять вирушати на полювання чи риболовлю.

16 травня припадає на п’ятницю. У вірян у п’ятницю – пісний день, тож не можна їсти продукти тваринного походження.

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