16 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

16 травня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято сьогодні, 16 травня

За новим церковним календарем в Україні 16 травня церква вшановує преподобного Феодора Освяченого, преподобних отців, які в лаврі св. Сави були вбиті; святителя Олександра – єпископа Єрусалимського, мучеників Віта, Модеста, мученицю Крискентію та блаженну отроковицю Музу.

Преподобний Феодор Освячений жив у Єгипті у IV столітті. Прагнувши чернечого життя, став учнем Пахомія Великого у Тавенніському монастирі. Після смерті свого наставника Феодор очолив усі Фиваїдські обителі. Помер святий у 368 році.

Преподобні отці жили у лаврі святого Сави неподалік Єрусалима. За переказами там було 44 ченці, коли у 614 році перси напали на храм з метою розграбування. Але в храмі не було ніяких скарбів. Варвари убили всіх ченців, що були в храмі.

Святий священномученик Олександр був поставлений єпископом у Флавії в Каппадокії на початку ІІІ століття. Після переслідувань та ув’язнення вирушив до Єрусалима. Керував Єрусалимською церквою протягом 38 років. Знову був ув’язнений під час гоніння християн імператором Декієм. Довго перебував в ув’язненні й помер у в’язниці.

Мученики Віт, Модест і мучениця Крискентія були вбиті за віру Христову у 303 році за наказом імператора Діоклетіана. Віт був юним отроком, Модест та Крискентія – його вчителем та годувальницею, які допомогли йому втекти з дому, коли батько хотів убити сина через віру у Христа. Усі разом були піддані тортурам.

Блаженна отроковиця Муза жила у V столітті. Вона побачила видіння, що Богородиця прийде до неї. Дівчина молилася щодня, уникала ігор і розваг. Невдовзі тяжко захворіла й померла на 30-й день після видіння.

Іменини та день ангела 16 травня

За Новоюліанським календарем 16 травня свої іменини відзначають Муза, Федор, Сава та Олександр.

Федір – ім’я давньогрецького походження, що означає "Божий дар".

– ім’я давньогрецького походження, що означає "Божий дар". Музою у давньогрецькій міфології звали богиню-покровительку поезії, мистецтва та науки.

у давньогрецькій міфології звали богиню-покровительку поезії, мистецтва та науки. Сава – давньоєврейське ім’я, що трактується як "старий мудрець".

– давньоєврейське ім’я, що трактується як "старий мудрець". Олександр з грецької мови перекладається як "захисник".

Який день ангела 16 травня (Фото: Pixabay)

Народні прикмети

У народному календарі збереглося кілька прикмет на 16 травня:

південний вітер прогнозує спекотне літо;

ясна погода обіцяє гарний врожай у кінці літа;

дощ означає дощове літо;

роса вранці прогнозує хорошу погоду до кінця місяця;

солов’їний спів – хороший знак до багатого врожаю.

Що не можна робити 16 травня

Цього дня заборонено:

конфліктувати й сперечатися;

лаятися та лихословити;

зловживати алкоголем;

в народі не радять вирушати на полювання чи риболовлю.

16 травня припадає на п’ятницю. У вірян у п’ятницю – пісний день, тож не можна їсти продукти тваринного походження.