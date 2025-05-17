Усе про 18 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 18 травня
На 18 травня випадає п’ята неділя після Великодня. Цього дня за новим календарем вшановується пам’ять святих отців сімох Вселенських соборів; Мученика Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, мучениці Христини та сімох дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Мотрони і Юлії; мучеників Симеона, Ісаака і Вахтисія.
У п'яту неділю після Великодня у православних церквах завжди читається Євангеліє про розмову Ісуса Христа із самаритянкою. Коли апостоли йшли разом з учителем до міста Сіхар купити їжу, Ісус лишився за містом біля колодязя. До нього підійшла жінка, щоб набрати води й він заговорив із нею про віру й істинного Бога. Жінка була здивована, що юдей заговорив із самарянкою. Але після розмови вона також увірувала в єдиного Бога й почала іншим проповідувати віру Христову.
Отці Вселенських соборів – це священнослужителі, які збиралися на загальні Собори, де ухвалювалися важливі рішення, що досі мають силу закону для церков і для вірян. Таких соборів було сім, із 325 до 787 року.
Святий мученик Феодот і сім святих дів жили у місті Анкірі. Постраждали за Христа на початку четвертого століття під час гонінь християн імператором Діоклетіаном. Жінки були вже не молодими й були втоплені за віросповідання. Одна з сімох дів, Текуса, була тіткою Феодота. Тож він забрав їх тіла і поховав. За це його схопили та теж стратили.
Святі мученики Петро, Діонісій, Андрій, Павло та Христина постраждали за християнське віросповідування у середині третього століття за правління імператора Декія. Наймолодшою з них була Христина, дівчині було 16 років.
Іменини та день ангела 18 травня
За новоюліанським календарем 18 травня відзначають день ангела Христини, Юлії, Фаїни, Дениса, Павла та Петра.
- Христина - жіноче ім’я, що виникло після появи християнства, оскільки ім’я означає "християнка" або "присвячена Христу".
- Юлія - має аналоги в грецькій мові, в латині й у скандинавських мовах. Значення також різне. Можна трактувати як "із роду Юліів", якщо римське походження, або як "ті, що народжені в липні", оскільки липень – July.
- Фаїна має давньогрецьке походження й трактується як "блискуча" або "енергійна".
- Денис походить із грецької міфології, подібне ім’я носив бог природи й виноробства.
- Павло - ім’я, що прийшло до нас з латини. Дуже поширилося після виникнення християнства, означає "малий" або "менший".
- Петро з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".
Народні прикмети 18 травня
У народному календарі 18 травня називали днем Федота. Збереглися такі прикмети:
якщо на Федота з’явилося листя на дубах, то буде врожайне літо;
якщо довго чути спів зозулі – вже скоро прийде потепління;
якщо ясен ще немає листя, буде посушливе літо;
якщо захід сонця яскравий, буде спекотне літо;
якщо захід блідий – скоро прийдуть дощі.
Що не можна робити 18 травня
Не можна сваритися, лаятися та сперечатися. Не можна відмовляти у допомозі цього дня. Не радять розпочинати нові проєкти або йти на нову роботу. У народі вважається поганим рубати дерева або обламувати гілля.