Усе про 18 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

18 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 18 травня

На 18 травня випадає п’ята неділя після Великодня. Цього дня за новим календарем вшановується пам’ять святих отців сімох Вселенських соборів; Мученика Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, мучениці Христини та сімох дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Мотрони і Юлії; мучеників Симеона, Ісаака і Вахтисія.

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У п'яту неділю після Великодня у православних церквах завжди читається Євангеліє про розмову Ісуса Христа із самаритянкою. Коли апостоли йшли разом з учителем до міста Сіхар купити їжу, Ісус лишився за містом біля колодязя. До нього підійшла жінка, щоб набрати води й він заговорив із нею про віру й істинного Бога. Жінка була здивована, що юдей заговорив із самарянкою. Але після розмови вона також увірувала в єдиного Бога й почала іншим проповідувати віру Христову.

Ісус і самарянка / Зобірження: Духовний дзвін

Отці Вселенських соборів – це священнослужителі, які збиралися на загальні Собори, де ухвалювалися важливі рішення, що досі мають силу закону для церков і для вірян. Таких соборів було сім, із 325 до 787 року.

Святий мученик Феодот і сім святих дів жили у місті Анкірі. Постраждали за Христа на початку четвертого століття під час гонінь християн імператором Діоклетіаном. Жінки були вже не молодими й були втоплені за віросповідання. Одна з сімох дів, Текуса, була тіткою Феодота. Тож він забрав їх тіла і поховав. За це його схопили та теж стратили.

Святі мученики Петро, Діонісій, Андрій, Павло та Христина постраждали за християнське віросповідування у середині третього століття за правління імператора Декія. Наймолодшою з них була Христина, дівчині було 16 років.

Іменини та день ангела 18 травня

За новоюліанським календарем 18 травня відзначають день ангела Христини, Юлії, Фаїни, Дениса, Павла та Петра.

Христина - жіноче ім’я, що виникло після появи християнства, оскільки ім’я означає "християнка" або "присвячена Христу".

- жіноче ім’я, що виникло після появи християнства, оскільки ім’я означає "християнка" або "присвячена Христу". Юлія - має аналоги в грецькій мові, в латині й у скандинавських мовах. Значення також різне. Можна трактувати як "із роду Юліів", якщо римське походження, або як "ті, що народжені в липні", оскільки липень – July.

Іменини 18 травня / LIGA.net

Фаїна має давньогрецьке походження й трактується як "блискуча" або "енергійна".

має давньогрецьке походження й трактується як "блискуча" або "енергійна". Денис походить із грецької міфології, подібне ім’я носив бог природи й виноробства.

походить із грецької міфології, подібне ім’я носив бог природи й виноробства. Павло - ім’я, що прийшло до нас з латини. Дуже поширилося після виникнення християнства, означає "малий" або "менший".

- ім’я, що прийшло до нас з латини. Дуже поширилося після виникнення християнства, означає "малий" або "менший". Петро з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Народні прикмети 18 травня

У народному календарі 18 травня називали днем Федота. Збереглися такі прикмети:

якщо на Федота з’явилося листя на дубах, то буде врожайне літо;

якщо довго чути спів зозулі – вже скоро прийде потепління;

якщо ясен ще немає листя, буде посушливе літо;

якщо захід сонця яскравий, буде спекотне літо;

якщо захід блідий – скоро прийдуть дощі.

Що не можна робити 18 травня

Не можна сваритися, лаятися та сперечатися. Не можна відмовляти у допомозі цього дня. Не радять розпочинати нові проєкти або йти на нову роботу. У народі вважається поганим рубати дерева або обламувати гілля.