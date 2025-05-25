Все о 26 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

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Какой церковный праздник завтра, 26 мая

По новому церковному календарю 26 мая христиане чествуют апостолов от 70 — Карпа и Алфея, мученика Аверкия и мученицу Елену, преподобного Иоанна Психаита исповедника, мученика Георгия Нового.

Апостол Карп был учеником апостола Павла, принадлежит к апостолам из 70. Вместе со святым Павлом он проповедовал веру Христову. Апостол Павел поставил святого Карпа епископом города Берия во Фракии. Святой был убит за свои проповеди.

Апостол Алфей также из числа апостолов из 70. Он происходил из галилейского города Капернаума Был отцом известных апостолов Иакова и Левия. Левий при крещении получил имя Матфей, он является автором одного Евангелия. Алфей также считается отцом мучеников Аверкия и Елены.

Святые Аверкий и Елена были христианами и приняли мученическую смерть за вероисповедание.

Преподобный Иоанн Психаит родился в VIII веке и принял монашество в Психаитском монастыре недалеко от Константинополя. Исповедник был арестован во времена иконоборческой ереси. За отказ отречься от святых икон отправлен в изгнание, где и умер.

Святой Георгий Новый жил в XV веке на территории современной Македонии. Юноша был образованным и очень способным к наукам, владел ювелирным искусством. Но за исповедание христианства был убит. Был сожжен за отказ принять мусульманство.

Именины и день ангела 26 мая

По новоюлианскому календарю 26 мая день ангела отмечают Елена, Иван и Григорий.

Елена – имя греческого происхождения. На украинские земли пришло через церковный старославянский перевод. Имеет разные толкования, но все они связаны со светом или огнем.

– имя греческого происхождения. На украинские земли пришло через церковный старославянский перевод. Имеет разные толкования, но все они связаны со светом или огнем. Иоанн – имя из древнееврейского языка, что означает "помилованный Богом".

– имя из древнееврейского языка, что означает "помилованный Богом". Григорий имеет греческое происхождение и переводится как "сосредоточенный" и "внимательный".

Какой день ангела 26 мая (Фото: Pixabay)

Народные приметы

На 26 мая в народе известны следующие приметы:

много комаров предвещают потепление в ближайшее время;

если в этот день будет мало комаров, то не стоит ожидать большого урожая овса;

если птички купаются, ожидается дождь;

услышать пение кукушки – к жаркому лету;

обильный цвет рябины — к богатому урожаю.

Что нельзя делать 26 мая

Нельзя ссориться и ругаться. В народе верят, что нельзя убивать комаров. Среди суеверий – запрещено выносить мусор. Не стоит в этот день лениться и спать допоздна.