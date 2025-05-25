Усе про 26 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

26 травня розпочинається шостий тиждень після Великодня

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Яке церковне свято завтра, 26 травня

За новим церковним календарем 26 травня християни вшановують апостолів від 70 – Карпа й Алфея, мученика Аверкія та мученицю Олену, преподобного Іоана Психаїта сповідника, мученика Георгія Нового.

Апостол Карп був учнем апостола Павла, належить до 70 апостолів. Разом зі святим Павлом він проповідував віру Христову. Апостол Павло поставив святого Карпа єпископом міста Берія у Фракії. Святий був убитий за свої проповіді.

Апостол Алфей також з-поміж апостолів із 70. Він походив з Галілеї, з міста Капернаум. Був батьком відомих апостолів Якова та Левія. Левій під час хрещення отримав ім’я Матвій, він є автором одного Євангелія. Алфей також вважається батьком мучеників Аверкія та Олени.

Святі Аверкій та Олена були християнами й прийняли мученицьку смерть за віросповідання.

Преподобний Іоанн Психаїт народився у VIII столітті й прийняв чернецтво у Психаїтському монастирі неподалік Константинополя. Сповідник був заарештований у часи іконоборчої єресі. За відмову зректися святих ікон відправлений у заслання, де й помер.

Святий Георгій Новий жив у XV столітті на території сучасної Македонії. Юнак був освіченим і дуже здібним до наук, володів ювелірним мистецтвом. Але за сповідування християнства був убитий. Помер мученицькою смертю у вогні за відмову прийняти мусульманство.

Іменини та день ангела 26 травня

За новоюліанським календарем 26 травня день ангела відзначають Олена, Іван та Григорій.

Олена — ім’я грецького походження. В українські землі прийшло через церковний старослов’янський переклад. Має різні тлумачення, але всі вони пов’язані зі світлом або вогнем.

— ім’я грецького походження. В українські землі прийшло через церковний старослов’янський переклад. Має різні тлумачення, але всі вони пов’язані зі світлом або вогнем. Іван — ім’я з давньоєврейської мови, що означає "помилуваний Богом".

— ім’я з давньоєврейської мови, що означає "помилуваний Богом". Григорій має грецьке походження й перекладається як "зосереджений" та "уважний".

Який день ангела 26 травня (Фото: Pixabay)

Народні прикмети

На 26 травня в народі відомі такі прикмети:

багато комарів віщує потепління найближчим часом;

якщо комарів цього дня мало, то не варто очікувати великого урожаю вівса;

якщо пташки купаються, очікується дощ;

почути спів зозулі – до спекотного літа;

рясний цвіт горобини — до багатого врожаю.

Що не можна робити 26 травня

Не можна сваритися та лаятися. В народі вірять, що не можна вбивати комарів. Серед забобонів – заборонено виносити сміття. Не варто цього дня лінуватися та спати допізна.