Все о 30 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

30 мая / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 30 мая

По новому церковному календарю, 30 мая христиане празднуют второй день Вознесения Господня. По церковным канонам большие праздники, которые называются двенадцатыми, отмечаются на протяжении трех дней. Также церковь чтит преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматской обители.

Святой Исаакий Далматский был монахом Далматского монастыря возле Константинополя и жил в четвертом веке. Во времена гонений христиан святой отправился к императору Валенту в Царьград, чтобы уговорить его не преследовать христиан. Но неумолимый правитель приказал бросить мужчину в глубокий ров. Святому удалось оттуда выбраться и он вторично пришел к императору и предрек ему мученическую смерть в огне от рук врагов. Так и случилось: вскоре император был сожжен заживо.

Исаакий Далматский / Андреевская церковь

Исаакий еще долго пробыл в тюрьме и был отпущен новым императором Теодосием Великим. Святой дожил до глубокой старости, принял участие в Константинопольском Вселенском Соборе в 381 году, где было провозглашено вероучение о Святой Троице.

Именины и день ангела 30 мая

По новоюлианскому календарю, 30 мая день ангела отмечает Исаак. Это имя с древнееврейского языка переводится как "он засмеялся".

С Днем ангела 30 мая / LIGA.net

Народные традиции и приметы

К 30 мая сохранились следующие приметы:

дождь в этот день предвещает много грибов осенью;

если пауки активизировались и плетут паутину – скоро потеплеет;

если пчелы становятся вялыми – скоро начнется жара;

начинает цвести липа – к жаркому лету;

пышный цвет шиповника прогнозирует очень морозную зиму.

Что нельзя делать 30 мая

Идет второй день Вознесения Господня, поэтому верующие еще не работают в огороде и по хозяйству. Нельзя шить, вышивать, стирать, ругаться и ссориться.

В народе считается, что нельзя убивать пауков и пресмыкающихся – это к большой беде. Не советуют в этот день ходить в лес.