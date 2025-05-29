Усе про 30 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

30 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 30 травня

За новим церковним календарем, 30 травня християни святкують другий день Вознесіння Господнього. За церковними канонами великі свята, що називаються дванадесятими, відзначаються протягом трьох днів. Також церква вшановує преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматської обителі.

Святий Ісаакій Далматський був монахом Далматського монастиря біля Константинополя і жив у четвертому столітті. Під час гонінь християн святий пішов до імператора Валента у Царгород, щоб вмовити його не переслідувати християн. Але невблаганний правитель наказав кинути чоловіка у глибокий рів. Святому вдалося звідти вибратися і він вдруге прийшов до імператора, щоб напророкувати йому мученицьку смерть у вогні від рук ворогів. Так і сталося: невдовзі імператор був спалений живцем.

Ісаакій Далматський / Андріївська церква

Ісаакій ще довго пробув у в’язниці й був відпущений новим імператором Теодосієм Великим. Святий дожив до глибокої старості, взяв участь у Константинопольському Вселенському Соборі 381 року, який проголосив віровчення про Святу Трійцю.

Іменини та день ангела 30 травня

За новоюліанським календарем, 30 травня день ангела відзначає Ісаак. Це ім’я походить з давньоєврейської мови й трактується як "він засміявся".

З Днем ангела 30 травня / LIGA.net

Народні традиції та прикмети

До 30 травня збереглися такі прикмети:

дощ цього дня передбачає багато грибів восени;

якщо павуки активізувалися й плетуть павутину – скоро потеплішає;

якщо бджоли стають млявими – розпочнеться спека;

починає квітнути липа – до спекотного літа;

пишний цвіт шипшини прогнозує дуже морозну зиму.

Що не можна робити 30 травня

Триває другий день Вознесіння Господнього, тож віряни ще не працюють біля землі та по господарству. Не можна шити, вишивати й прати, сваритися та лаятися.

В народі вважається, що не можна вбивати павуків та плазунів – це до великої біди. Не радять цього дня йти до лісу.