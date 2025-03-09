Все о дне 10 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 10 марта
10 марта по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины отмечает мученика Кондрата, Киприана, мучениц Василисы, Ники, Галины и других, пострадавших с ними; преподобной Анастасии.
Святой Кодрат был отшельником христианином, который вел уединенную жизнь. Он владел врачебным искусством и учил ему других. Жил недалеко от города Коринфа.
Во время правления императора Диоклетиана Кодрата вместе с его учениками арестовали и подвергли пыткам. Не желая отречься от веры, и он и другие христиане добровольно пошли на смертную казнь.
Преподобная Анастасия Патрикия Константинопольская жила в VI веке, происходила из города Константинополя. Рано оставшись вдовой, Анастасия стала вести уединенную жизнь и основала монастырь недалеко от Александрии. Узнав, что на ней хочет жениться император, святая надела мужскую рясу и выдала себя за монаха. Она поселилась в пещере, где вела уединенную жизнь до самой смерти.
Именины и день ангела 10 марта
10 марта в Украине с именинами поздравляют Василису, Нику, Галину, Анастасию, Леонида и Дениса.
- Имя Василиса имеет древнегреческое происхождение и означает "императрица" или "царица".
- Никой в греческой мифологии называли богиню победы.
- Анастасия тоже имеет греческое происхождение и переводится как "воскресшая".
- Имя Леонид тоже происходит из древнегреческого языка и означает "подобный льву". Так звали спартанского царя.
- Имя Денис образовалось на славянских территориях, а происходит от имени Дионисий, что на греческом означало "бог природы и виноделия".
Государственные и международные праздники в этот день
День Государственного гимна Украины установлен как официальный праздник в 2021 году. Впервые гимн Украины прозвучал публично 10 марта 1865 года на концерте памяти Тараса Григорьевича Шевченко в годовщину его смерти. Концерт проходил в Перемышле, сейчас Польша. Музыку гимна Украины написал композитор Михаил Вербицкий, текст – Павел Чубинский.
Международный день женщин-судей отмечает мировое сообщество в этот день. Праздник призван отметить работу женщин, работающих судьями. А еще обратить внимание на важность гендерного равенства и представительство женщин в судебных органах.
Народные приметы и что нельзя делать 10 марта
В народном календаре к 10 марта следующие приметы:
- если аисты вернулись – уже наступила весна и морозов не предвидится;
- облака плывут по небу быстро к дождливой погоде;
- а гроза предвещает очень богатый урожай.
Плохой приметой считалось разлить кипяток в этот день, поэтому следует быть очень осторожными на кухне. В этот период продолжается пост. Так что действуют запреты на продукты животного происхождения и алкоголь. Также в пост следует воздерживаться от дурных привычек, брани и нецензурных слов. Время нужно проводить в тишине и покое.