Все о дне 10 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 10 марта / Фото: Pexels

Какой церковный праздник завтра, 10 марта

10 марта по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины отмечает мученика Кондрата, Киприана, мучениц Василисы, Ники, Галины и других, пострадавших с ними; преподобной Анастасии.

Святой Кодрат был отшельником христианином, который вел уединенную жизнь. Он владел врачебным искусством и учил ему других. Жил недалеко от города Коринфа.

Во время правления императора Диоклетиана Кодрата вместе с его учениками арестовали и подвергли пыткам. Не желая отречься от веры, и он и другие христиане добровольно пошли на смертную казнь.

Преподобная Анастасия Патрикия Константинопольская жила в VI веке, происходила из города Константинополя. Рано оставшись вдовой, Анастасия стала вести уединенную жизнь и основала монастырь недалеко от Александрии. Узнав, что на ней хочет жениться император, святая надела мужскую рясу и выдала себя за монаха. Она поселилась в пещере, где вела уединенную жизнь до самой смерти.

Именины и день ангела 10 марта

10 марта в Украине с именинами поздравляют Василису, Нику, Галину, Анастасию, Леонида и Дениса.

Имя Василиса имеет древнегреческое происхождение и означает "императрица" или "царица".

Никой в греческой мифологии называли богиню победы.

Анастасия тоже имеет греческое происхождение и переводится как "воскресшая".

Какой день ангела 10 марта / Фото: Unsplash

Имя Леонид тоже происходит из древнегреческого языка и означает "подобный льву". Так звали спартанского царя.

Имя Денис образовалось на славянских территориях, а происходит от имени Дионисий, что на греческом означало "бог природы и виноделия".

Государственные и международные праздники в этот день

День Государственного гимна Украины установлен как официальный праздник в 2021 году. Впервые гимн Украины прозвучал публично 10 марта 1865 года на концерте памяти Тараса Григорьевича Шевченко в годовщину его смерти. Концерт проходил в Перемышле, сейчас Польша. Музыку гимна Украины написал композитор Михаил Вербицкий, текст – Павел Чубинский.

Международный день женщин-судей отмечает мировое сообщество в этот день. Праздник призван отметить работу женщин, работающих судьями. А еще обратить внимание на важность гендерного равенства и представительство женщин в судебных органах.

Народные приметы и что нельзя делать 10 марта

В народном календаре к 10 марта следующие приметы:

если аисты вернулись – уже наступила весна и морозов не предвидится;

облака плывут по небу быстро к дождливой погоде;

а гроза предвещает очень богатый урожай.

Плохой приметой считалось разлить кипяток в этот день, поэтому следует быть очень осторожными на кухне. В этот период продолжается пост. Так что действуют запреты на продукты животного происхождения и алкоголь. Также в пост следует воздерживаться от дурных привычек, брани и нецензурных слов. Время нужно проводить в тишине и покое.