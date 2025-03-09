Усе про день 10 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 10 березня
10 березня за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує мученика Кондрата, Кипріяна, мучениць Василіси, Ніки, Галини та інших, які постраждали з ними; преподобної Анастасії.
Святий Кодрат був пустельником християнином, що вів усамітнене життя. Він володів лікарським мистецтвом й навчав його інших. Жив неподалік міста Коринфа.
Під час правління імператора Діоклетіана Кодрат разом зі своїми учнями був заарештований та підданий тортурам. Не бажаючи зректися віри, й він й інші християни добровільно пішли на смертну кару.
Преподобна Анастасія Патрикія Константинопольська жила у VI столітті, походила з міста Константинополя. Рано залишившись вдовою, Анастасія подалася в усамітнене життя й заснувала монастир неподалік Александрії.
Дізнавшись, що з нею хоче одружитися імператор, свята вдягла чоловічу рясу й видала себе за ченця. Вона поселилась в печері, де вела усамітнене життя до самої смерті.
Іменини та день ангела 10 березня
10 березня в Україні з іменинами вітають Василину, Ніку, Галину, Анастасію, Леоніда та Дениса.
- Ім’я Василіса має давньогрецьке походження й означає – "імператриця" або "цариця".
- Нікою в грецькій міфології називали богиню перемоги.
- Ім'я Анастасія теж має грецьке походження й перекладається як "воскресла".
- Ім’я Леонід теж походить з давньогрецької мови й означає "подібний леву". Так звали спартанського царя.
- Ім’я Денис утворилося на слов’янських територіях, а походить від імені Діонісій, що грецькою означало "бог природи та виноробства".
Державні та міжнародні свята у цей день
День Державного гімну України встановлений як офіційне свято 2021 року. Вперше гімн України прозвучав публічно 10 березня 1865 року на концерті вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка в річницю його смерті. Концерт відбувався в Перемишлі, сучасна Польща. Музику гімну України написав композитор Михайло Вербицький, текст – Павло Чубинський.
Міжнародний день жінок-суддів відзначає світова спільнота в цей день. Свято покликане відзначити роботу жінок, що працюють суддями. А також звернути увагу на важливість гендерної рівності та представництво жінок у судових органах.
Народні прикмети і що не можна робити 10 березня
У народному календарі до 10 березня такі прикмети:
- якщо лелеки повернулися – вже настала весна й морозів не передбачається;
- хмари пливуть по небу швидко до дощової погоди;
- а гроза віщує дуже багатий врожай.
Поганою прикметою вважалося розлити окріп цього дня, тому слід бути дуже обережним на кухні. В цей період триває піст. Тож діють заборони на продукти тваринного походження та алкоголь. Також у піст слід утримуватися від поганих звичок, лайки та нецензурних слів. Час потрібно проводити в тиші й спокої.