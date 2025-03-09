Усе про день 10 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 10 березня / Фото: Pexels

Яке церковне свято завтра, 10 березня

10 березня за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує мученика Кондрата, Кипріяна, мучениць Василіси, Ніки, Галини та інших, які постраждали з ними; преподобної Анастасії.

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Святий Кодрат був пустельником християнином, що вів усамітнене життя. Він володів лікарським мистецтвом й навчав його інших. Жив неподалік міста Коринфа.

Під час правління імператора Діоклетіана Кодрат разом зі своїми учнями був заарештований та підданий тортурам. Не бажаючи зректися віри, й він й інші християни добровільно пішли на смертну кару.

Преподобна Анастасія Патрикія Константинопольська жила у VI столітті, походила з міста Константинополя. Рано залишившись вдовою, Анастасія подалася в усамітнене життя й заснувала монастир неподалік Александрії.

Дізнавшись, що з нею хоче одружитися імператор, свята вдягла чоловічу рясу й видала себе за ченця. Вона поселилась в печері, де вела усамітнене життя до самої смерті.

Іменини та день ангела 10 березня

10 березня в Україні з іменинами вітають Василину, Ніку, Галину, Анастасію, Леоніда та Дениса.

Ім’я Василіса має давньогрецьке походження й означає – "імператриця" або "цариця".

Нікою в грецькій міфології називали богиню перемоги.

Ім'я Анастасія теж має грецьке походження й перекладається як "воскресла".

Який день ангела 10 березня / Фото: Unsplash

Ім’я Леонід теж походить з давньогрецької мови й означає "подібний леву". Так звали спартанського царя.

Ім’я Денис утворилося на слов’янських територіях, а походить від імені Діонісій, що грецькою означало "бог природи та виноробства".

Державні та міжнародні свята у цей день

День Державного гімну України встановлений як офіційне свято 2021 року. Вперше гімн України прозвучав публічно 10 березня 1865 року на концерті вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка в річницю його смерті. Концерт відбувався в Перемишлі, сучасна Польща. Музику гімну України написав композитор Михайло Вербицький, текст – Павло Чубинський.

Міжнародний день жінок-суддів відзначає світова спільнота в цей день. Свято покликане відзначити роботу жінок, що працюють суддями. А також звернути увагу на важливість гендерної рівності та представництво жінок у судових органах.

Народні прикмети і що не можна робити 10 березня

У народному календарі до 10 березня такі прикмети:

якщо лелеки повернулися – вже настала весна й морозів не передбачається;

хмари пливуть по небу швидко до дощової погоди;

а гроза віщує дуже багатий врожай.

Поганою прикметою вважалося розлити окріп цього дня, тому слід бути дуже обережним на кухні. В цей період триває піст. Тож діють заборони на продукти тваринного походження та алкоголь. Також у піст слід утримуватися від поганих звичок, лайки та нецензурних слів. Час потрібно проводити в тиші й спокої.