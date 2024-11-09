Все о дне 10 ноября: церковный праздник, день ангела завтра
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Международные праздники 10 ноября
- Международный день бухгалтерии – праздник, который во всем мире чествует работу бухгалтеров. Профессия бухгалтера насчитывает около 6 тысяч лет, первые бухгалтера существовали еще в Древнем Египте. Официально праздник основан в 1972 году. Бухгалтерия – это та сфера, где женщины одержали верх, ведь около 80% бухгалтеров составляют женщины.
- День виноградарей, садоводов и виноделов – украинский праздник, который отмечается каждое второе воскресенье ноября, введенный для почитания тяжкого труда украинских садоводов и виноградарей.
- Всемирный день науки за мир и развитие. Официальное учреждение праздника прошло в 2001 году на конференции ЮНЕСКО. Праздник подчеркивает важную роль науки в обществе, а также ее актуальность в повседневной жизни.
- Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком. Такое событие призвано привлечь внимание к проблеме, а также повысить уровень осведомленности о нейроэндокринном раке для улучшения лечения.
Какой церковный праздник 10 ноября
- Праздник Апостолов от 70-ти: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Праздник чествует Апостолов из числа 70, которых избрал Иисус Христос для дальнейшего учения и проповеди. Церковь чествует их деятельность и распространение ими учения Христова.
- Святого мученика Ореста, известного врача и христианина. За гонения христиан во времена правления Диоклетиана принял мученическую смерть, но не отрекся от веры во Христа.
- Мученика Константина, князя Грузинского. Грузинский князь Константин был казнен 10 ноября вторгшимися в Грузию арабами, пленившими его. Князь был хорошим христианином, богатым человеком, помогал бедным и стал во главе войска защищаться от захватчиков. Церковь отнесла его к лику Святых и чтит дату его смерти.
Какой день ангела 10 ноября
Согласно церковным праздникам по новоюлианскому календарю 10 ноября именины празднуют Константин, Орест, Родион, Георгий.
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Что нельзя делать
- По народным традициям запрещалось прясть.
- Еще в народе верили, что в этот день нельзя много смеяться, потому что придется плакать.
- Не принято было мыть пол и чистить дымоход.
- А беременным не рекомендовалось мыть голову и давать в долг, чтобы сохранить счастье малыша.