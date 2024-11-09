Усе про день 10 листопада: церковне свято, день ангела завтра
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Міжнародні свята 10 листопада
- Міжнародний день бухгалтерії – свято, що у всьому світі вшановує роботу бухгалтерів. Професія бухгалтера налічує близько 6 тисяч років, перші бухгалтери існували ще в Стародавньому Єгипті. Офіційно свято засноване 1972 року. Бухгалтерія – це та сфера, де жінки взяли верх, адже близько 80% бухгалтерів складають жінки.
- День виноградарів, садівників і виноробів – українське свято, що відзначається кожну другу неділю листопада, започатковане для вшанування тяжкої праці українських садівників і виноградарів.
- Всесвітній день науки за мир і розвиток. Офіційне заснування свята відбулося 2001 року на конференції ЮНЕСКО. Свято підкреслює важливу роль науки в суспільстві, а також її актуальність у повсякденному житті.
- Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком. Така подія має на меті привернути увагу до проблеми, а також підвищити рівень обізнаності про нейроендокринний рак для покращення лікування.
Яке церковне свято 10 листопада
- Свято Апостолів від 70: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Свято вшановує апостолів із числа 70, яких обрав Ісус Христос для подальшого вчення й проповіді. Церква вшановує їх діяльність і поширення ними вчення Христового.
- Святого мученика Ореста, який був відомим лікарем і християнином. За гонінь християн у часи правління Діоклетіана прийняв мученицьку смерть, але не зрікся віри в Христа.
- Мученика Констянтина, князя Грузинського. Грузинський князь Костянтин був страчений 10 листопада арабами, що вторглися в Грузію і взяли його в полон. Князь був добрим християнином, заможною людиною, допомагав бідним і став на чолі війська захищатися від загарбників. Церква віднесла його до лику Святих і вшановує дату його смерті.
Який день агела 10 листопада
Відповідно до церковних свят за новоюліанським календарем 10 листопада іменини святкують Костянтин, Орест, Родіон, Георгій.
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Що не можна робити
- За народними традиціями заборонялося прясти.
- Ще в народі вірили, що в цей день не можна багато сміятися, бо будеш плакати.
- Не заведено було мити підлогу та чистити димохід.
- А вагітним не рекомендувалося мити голову й давати в борг, щоб зберегти щастя малюка.