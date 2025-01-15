Все о дне 16 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 16 января / Фото: Pixabay / Robert_C

Какой церковный праздник завтра, 16 января

Христианская церковь по новоюлианскому календарю 16 января – Поклонение оковам апостола Петра, чтит память мучеников Спевсипа, Елевсипа, Малевсипа и бабки их Леонилы, мученика чтеца Данакта.

Святой апостол Петр за свою проповедь учения Христова был арестован и брошен в тюрьму, закованный в цепи. По библейским преданиям, ночью к апостолу явился Господь и разбил оковы, а Петра вывел из тюрьмы. Христиане, услышав о таком чуде, сохранили оковы как драгоценность. Больные люди приходили к цепям, надеясь получить исцеление.

Святая Леонила приняла христианство уже в пожилом возрасте и внуков своих обратила в веру Христову. Во время гонений христиан она вместе со своими внуками была подвергнута пыткам и казнена мечом.

Святой Данакт – символ верности и преданности Богу. Он был чтецом в церкви в городе Авлон. Святой пострадал за веру христову во время нападения на церковь противников христианства.

Именины и день ангела 16 января

По новоюлианскому календарю, действующему в Украине, 16 января отмечается день ангела Данакта, Максима, Петра, Георгия, Нестора и Леонилы.

Какой день ангела 16 января / Фото: Pixabay

Государственные праздники

16 января в Украине День памяти Киборгов.

Кто такие Киборги За мужество, выносливость и героизм защитников Донецкого аэропорта в боях в 2014 году назвали Киборгами. За мужество, выносливость и героизм защитников Донецкого аэропорта в боях в 2014 году назвали Киборгами.

Дату чествования установили выжившие бойцы. За Донецкий аэропорт велись ожесточенные бои от 26 мая 2014 года до января 2015 года. Закончились бои полным разрушением терминалов и фактическим уничтожением аэропорта.

Киборги выстояли, не устоял бетон – фраза, вошедшая в историю вместе с украинскими бойцами.

16 января / День памяти Киборгов / Фото: Киевский Дворец детей и юношества

В боях погибли 200 украинских бойцов, около 500 получили ранения. Бойцы, защищавшие аэропорт, получили государственные награды, в том числе посмертно.

Народные традиции и приметы в этот день

Наши предки считали, что в этот день не стоит что-либо делать с острыми предметами. Также не принято было стирать белье. Существует еще несколько примет на 16 января:

если ветер дует с севера – скоро придут морозы;

вьюга в этот день говорит о холодном лете;

солнечный день предвещает сухое лето.

По народным традициям 16 января – половина зимы. У селян была поговорка: На Петра Вериги – разбиваются льды. Считалось, что уже осталось недолго холодной погоды, и с этого дня уже планировали засевание полей и огородов.