Все о дне 16 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 16 января
Христианская церковь по новоюлианскому календарю 16 января – Поклонение оковам апостола Петра, чтит память мучеников Спевсипа, Елевсипа, Малевсипа и бабки их Леонилы, мученика чтеца Данакта.
Святой апостол Петр за свою проповедь учения Христова был арестован и брошен в тюрьму, закованный в цепи. По библейским преданиям, ночью к апостолу явился Господь и разбил оковы, а Петра вывел из тюрьмы. Христиане, услышав о таком чуде, сохранили оковы как драгоценность. Больные люди приходили к цепям, надеясь получить исцеление.
Святая Леонила приняла христианство уже в пожилом возрасте и внуков своих обратила в веру Христову. Во время гонений христиан она вместе со своими внуками была подвергнута пыткам и казнена мечом.
Святой Данакт – символ верности и преданности Богу. Он был чтецом в церкви в городе Авлон. Святой пострадал за веру христову во время нападения на церковь противников христианства.
Именины и день ангела 16 января
По новоюлианскому календарю, действующему в Украине, 16 января отмечается день ангела Данакта, Максима, Петра, Георгия, Нестора и Леонилы.
Государственные праздники
16 января в Украине День памяти Киборгов.
Дату чествования установили выжившие бойцы. За Донецкий аэропорт велись ожесточенные бои от 26 мая 2014 года до января 2015 года. Закончились бои полным разрушением терминалов и фактическим уничтожением аэропорта.
Киборги выстояли, не устоял бетон – фраза, вошедшая в историю вместе с украинскими бойцами.
В боях погибли 200 украинских бойцов, около 500 получили ранения. Бойцы, защищавшие аэропорт, получили государственные награды, в том числе посмертно.
Народные традиции и приметы в этот день
Наши предки считали, что в этот день не стоит что-либо делать с острыми предметами. Также не принято было стирать белье. Существует еще несколько примет на 16 января:
- если ветер дует с севера – скоро придут морозы;
- вьюга в этот день говорит о холодном лете;
- солнечный день предвещает сухое лето.
По народным традициям 16 января – половина зимы. У селян была поговорка: На Петра Вериги – разбиваются льды. Считалось, что уже осталось недолго холодной погоды, и с этого дня уже планировали засевание полей и огородов.