Усе про день 16 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 16 січня / Фото: Pixabay / Robert_C

Яке церковне свято завтра, 16 січня

Православна церква за новоюліанським календарем 16 січня – Поклоніння оковам апостола Петра, вшановує пам'ять мучеників Спевсипа, Єлевсипа, Малевсипа та бабці їхньої Леоніли, мученика читця Данакта.

Святий апостол Петро за свою проповідь вчення Христового був заарештований і кинутий у в’язницю, закований у ланцюги. За біблійними переказами, вночі до апостола явився Господь і розбив окови, а Петра вивів із в’язниці. Християни, почувши про таке диво, зберегли окови як коштовність. Хворі люди приходили до оков, сподіваючись отримати зцілення.

Свята Леоніла прийняла християнство вже у літньому віці й онуків своїх навернула у віру Христову. Під час гонінь християн вона разом зі своїми онуками була піддана тортурам та страчена мечем.

Святий Данакт – символ вірності та відданості Богу. Він був читцем у церкві у місті Авлон. Святий постраждав за віру христову під час нападу на церкву противників християнства.

Іменини та день ангела 16 січня

За новоюліанським календарем, що діє в Україні, 16 січня святкується день ангела Данакта, Максима, Петра, Георгія, Нестора та Леоніли.

Який день ангела 16 січня / Фото: Pixabay

Державні свята

16 січня в Україні День пам’яті Кіборгів.

Хто такі Кіборги За мужність, витривалість та героїзм захисників Донецького аеропорту в боях 2014 року назвали Кіборгами. За мужність, витривалість та героїзм захисників Донецького аеропорту в боях 2014 року назвали Кіборгами.

Дату вшанування встановили бійці, що вижили. За Донецький аеропорт велися запеклі бої від 26 травня 2014 року до січня 2015 року. Закінчилися бої повним руйнуванням терміналів та фактичним знищенням аеропорту.

Кіборги вистояли, не встояв бетон – фраза, що увійшла в історію разом з українськими бійцями.

16 сячня / День пам'яті Кіборгів / Фото: Київський Палац дітей та юнацтва

В боях загинули 200 українських бійців, близько 500 зазнали поранень. Бійці, що захищали аеропорт, отримали державні нагороди, зокрема посмертно. В день Кіборгів вшановуються не лише військові, а і медики й волонтери, що брали участь.

Народні традиції та прикмети у цей день

Наші пращури вважали, що цього дня не варто щось робити з гострими предметами. Також не заведено було прати білизну. Існує ще кілька прикмет на 16 січня:

якщо вітер віє з півночі – скоро прийдуть морози;

хуртовина цього дня передбачає холодне літо;

сонячний день віщує сухе літо.

За народними традиціями 16 січня – половина зими. У селян була приказка: На Петрові Вериги – розбиваються криги. Вважалося, що вже лишилося недовго холодів, і від цього дня вже планували засівання полів та городів.