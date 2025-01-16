Все о дне 17 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

В этот день церковь чтит Преподобного Антония Великого

Какой праздник 17 января. Фото: Pixabay / anncapictures

Какой церковный праздник завтра, 17 января

По новому церковному календарю, действующему в Украине, 17 января церковь отмечает День Святого Антония Великого.

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Антоний родился в 251 году в Египте в знатной богатой семье. Будучи юношей решил посвятить свою жизнь монашескому подвигу. После смерти родителей, получив наследство, Антоний обеспечил сестру и раздал богатства бедным и нуждающимся. А сам отправился в пустыню вести затворническую жизнь.

Святой Антоний считается одним из основателей пустынного монашества, 70 лет он провел в пустыне ежедневно молясь Богу, вкушая только хлеб и воду. За Антонием в пустыню пришли многие его последователи. Он основал обитель и написал правила для монахов. Умер святой на 105 году жизни, и по его заповеди был похоронен в пустыне в тайном месте.

Именины и день ангела 17 января

Какой день ангела 17 января / Фото: Pixabay / Studio_Iris

Согласно новоюлианскому календарю 17 января отмечают день ангела Антония и Антона.

Государственные и международные праздники

День канатной дороги

Праздник отмечается 17 января, потому что именно в этот день был выдан патент на это изобретение. Чтобы реализовать замысел, конструкторам понадобилось два года. Первые пассажиры воспользовались канатной дорогой в сентябре 1873 года.

Канатные дороги используются как транспорт, но чаще интересуют туристов. Самая длинная канатная дорога находится во Вьетнаме, ее протяженность составляет около 8 км.

Всемирный День детей-изобретателей, или День детских изобретений

Дата избрана в честь Дня рождения выдающегося американца Бенджамина Франклина, политика и ученого, основавшего США. Свое первое изобретение Франклин сделал в 12 лет. Он изобрел наручные ласты для плавания.

Каждый год около полумиллиона детей разрабатывают новые механизмы, технику, роботов или игры. Все эти изобретения делают нашу жизнь более удобной и приятной.

Народные традиции и приметы в этот день

По народному календарю 17 января запрещено заниматься рукоделием, шить и вышивать. Следует избегать острых предметов. Существует несколько примет к этому дню:

если ночью на 17 января будет облачно, то лето будет урожайным на зерновые;

солнышко в этот день предвещает раннюю весну;

безветренный день – ждать снегопада в ближайшие дни;

если слышно, как пищат синички – будет морозец;

если снег под ногами скрипит – то придут сильные морозы.