Все о дне 17 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 17 января
По новому церковному календарю, действующему в Украине, 17 января церковь отмечает День Святого Антония Великого.
Антоний родился в 251 году в Египте в знатной богатой семье. Будучи юношей решил посвятить свою жизнь монашескому подвигу. После смерти родителей, получив наследство, Антоний обеспечил сестру и раздал богатства бедным и нуждающимся. А сам отправился в пустыню вести затворническую жизнь.
Святой Антоний считается одним из основателей пустынного монашества, 70 лет он провел в пустыне ежедневно молясь Богу, вкушая только хлеб и воду. За Антонием в пустыню пришли многие его последователи. Он основал обитель и написал правила для монахов. Умер святой на 105 году жизни, и по его заповеди был похоронен в пустыне в тайном месте.
Именины и день ангела 17 января
Согласно новоюлианскому календарю 17 января отмечают день ангела Антония и Антона.
Государственные и международные праздники
- День канатной дороги
Праздник отмечается 17 января, потому что именно в этот день был выдан патент на это изобретение. Чтобы реализовать замысел, конструкторам понадобилось два года. Первые пассажиры воспользовались канатной дорогой в сентябре 1873 года.
Канатные дороги используются как транспорт, но чаще интересуют туристов. Самая длинная канатная дорога находится во Вьетнаме, ее протяженность составляет около 8 км.
- Всемирный День детей-изобретателей, или День детских изобретений
Дата избрана в честь Дня рождения выдающегося американца Бенджамина Франклина, политика и ученого, основавшего США. Свое первое изобретение Франклин сделал в 12 лет. Он изобрел наручные ласты для плавания.
Каждый год около полумиллиона детей разрабатывают новые механизмы, технику, роботов или игры. Все эти изобретения делают нашу жизнь более удобной и приятной.
Народные традиции и приметы в этот день
По народному календарю 17 января запрещено заниматься рукоделием, шить и вышивать. Следует избегать острых предметов. Существует несколько примет к этому дню:
- если ночью на 17 января будет облачно, то лето будет урожайным на зерновые;
- солнышко в этот день предвещает раннюю весну;
- безветренный день – ждать снегопада в ближайшие дни;
- если слышно, как пищат синички – будет морозец;
- если снег под ногами скрипит – то придут сильные морозы.