Усе про день 17 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 17 січня. Фото: Pixabay / anncapictures

Яке церковне свято завтра, 17 січня

За новим церковним календарем, що діє в Україні, 17 січня церква відзначає День святого Антонія Великого.

Антоній народився 251 року в Єгипті. Походячи зі знатної багатої родини, юнак вирішив присвятити своє життя чернечому подвигу. Після смерті батьків, отримавши спадок, Антоній забезпечив сестру й роздав багатства бідним та нужденним. А сам вирушив до пустелі вести самітницьке життя.

Святий Антоній вважається одним із засновників пустельного чернецтва, 70 років він провів у пустелі щодня молячись Богу, споживаючи лише хліб та воду. За Антонієм в пустелю прийшло багато його послідовників. Він заснував обитель і написав правила для ченців. Помер святий на 105 році життя, і за його заповіддю був похований у пустелі у таємному місці.

Іменини та день ангела 17 січня

Який день ангела 17 січня / Фото: Pixabay / Studio_Iris

Відповідно до новоюліанського календаря 17 січня відзначають день ангела Антонія та Антона.

Державні та міжнародні свята

День канатної дороги

Свято відзначається 17 січня, тому що саме цього дня був виданий патент на цей винахід. Щоб реалізувати задум конструкторам знадобилося два роки. Перші пасажири скористалися канатною дорогою у вересні 1873 року.

Канатні дороги використовуються, як транспорт, але частіше цікавлять туристів. Найдовша канатна дорога розташована у В’єтнамі, її протяжність складає майже 8 км.

Всесвітній День дітей-винахідників, або День дитячих винаходів

Дата обрана з нагоди Дня Народження видатного американця Бенджаміна Франкліна, політика та науковця, що заснував США. Свій перший винахід Франклін зробив у 12 років. Він винайшов наручні ласти для плавання.

Кожного року близько пів мільйона дітей розробляють нові механізми, техніку, роботів або ігри. Всі ці винаходи роблять наше життя більш зручним та приємним.

Народні традиції та прикмети у цей день

За народним календарем 17 січня заборонено займатися рукоділлям, шити та вишивати. Слід уникати гострих предметів. Існує кілька прикмет до цього дня: