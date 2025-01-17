Все о дне 18 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой праздник 18 января (Фото: Pixabay / jplenio)
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 18 января
  2. Именины и день ангела завтра
  3. Международные праздники
  4. Народные приметы на 18 января
  5. Что нельзя делать 18 января

Какой церковный праздник завтра, 18 января

По новоюлианскому церковному календарю 18 января христиане чествуют святителя Афанасия и Кирилла – архиепископов Александрийских, а также преподобного Маркиана Кирского.

  • Афанасий и Кирилл, Александрийские епископы

Афанасий Александрийский первоначально был дьяконом церкви в Александрии. После смерти своего наставника занял его место – епископа Александрийского. Считается одним из отцов церкви. Кирилл Александрийский также был патриархом Александрии, тоже относящийся к Отцам Церкви. В молодые годы он участвовал в травле и изгнании Константинопольского патриарха Ивана Златоуста. Кирилл организовал погром в еврейских кварталах и изгнал евреев из Александрии. Также отличился ожесточенной борьбой против еретиков и других религий.

  • Святой Маркиан

Святой Маркиан был известным аскетом, прожившим уединенную жизнь в пустыне. Он непрестанно молился и следовал посту. Позже принял двух учеников и стал для них наставником пустынного монашества.

Именины и день ангела завтра

По действующему в Украине церковному календарю 18 января отмечают день ангела Маркиана и Кирилла.

Все о дне 18 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 18 января (Фото: Pixabay / cegoh)

Международные праздники

  • День технического обслуживания

В США в этот день неофициально отмечают День технического обслуживания. День установлен с целью напомнить о важности поддерживать технику в хорошем состоянии. Такой день как памятка позаботиться о своей технике и провести технический осмотр всего, что требуется.

  • День зажигания маяка

День зажигания маяка также отмечается 18 января. Кому принадлежит идея праздника — неизвестно, как и обстоятельства его основания. Но праздник любят благодаря его романтике и надежде, с которой ассоциируется зажигание маяка. Праздник – символ надежды.

Народные приметы на 18 января

  • Если звезды яркие – будет богатый урожай хлеба.
  • По осадкам определяли будущий урожай гречихи: если утром выпадет снег – будет богатый урожай, если в обед – то средний, а если вечером – то малый.
  • В целом снег 18 января – хорошая примета, пчелы будут роиться и будет много меда.
  • Если же метель, то весна будет поздней.

Что нельзя делать 18 января

  • В этот день нельзя ссориться и злословить.
  • Нельзя переедать.
  • Запрещается подсматривать и подслушивать.
  • Не стоит никому жаловаться на своих соседей.
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