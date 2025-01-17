Все о дне 18 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 18 января
По новоюлианскому церковному календарю 18 января христиане чествуют святителя Афанасия и Кирилла – архиепископов Александрийских, а также преподобного Маркиана Кирского.
- Афанасий и Кирилл, Александрийские епископы
Афанасий Александрийский первоначально был дьяконом церкви в Александрии. После смерти своего наставника занял его место – епископа Александрийского. Считается одним из отцов церкви. Кирилл Александрийский также был патриархом Александрии, тоже относящийся к Отцам Церкви. В молодые годы он участвовал в травле и изгнании Константинопольского патриарха Ивана Златоуста. Кирилл организовал погром в еврейских кварталах и изгнал евреев из Александрии. Также отличился ожесточенной борьбой против еретиков и других религий.
- Святой Маркиан
Святой Маркиан был известным аскетом, прожившим уединенную жизнь в пустыне. Он непрестанно молился и следовал посту. Позже принял двух учеников и стал для них наставником пустынного монашества.
Именины и день ангела завтра
По действующему в Украине церковному календарю 18 января отмечают день ангела Маркиана и Кирилла.
Международные праздники
- День технического обслуживания
В США в этот день неофициально отмечают День технического обслуживания. День установлен с целью напомнить о важности поддерживать технику в хорошем состоянии. Такой день как памятка позаботиться о своей технике и провести технический осмотр всего, что требуется.
- День зажигания маяка
День зажигания маяка также отмечается 18 января. Кому принадлежит идея праздника — неизвестно, как и обстоятельства его основания. Но праздник любят благодаря его романтике и надежде, с которой ассоциируется зажигание маяка. Праздник – символ надежды.
Народные приметы на 18 января
- Если звезды яркие – будет богатый урожай хлеба.
- По осадкам определяли будущий урожай гречихи: если утром выпадет снег – будет богатый урожай, если в обед – то средний, а если вечером – то малый.
- В целом снег 18 января – хорошая примета, пчелы будут роиться и будет много меда.
- Если же метель, то весна будет поздней.
Что нельзя делать 18 января
- В этот день нельзя ссориться и злословить.
- Нельзя переедать.
- Запрещается подсматривать и подслушивать.
- Не стоит никому жаловаться на своих соседей.