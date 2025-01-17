Усе про день 18 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 18 січня
За новоюліанським церковним календарем 18 січня християни вшановують святителя Афанасія та Кирила – архиєпископів Олександрійських, а також преподобного Маркіяна Кирського.
- Афанасій та Кирило, Олександрійські єпископи
Святитель Афанасій спочатку був дияконом церкви в Александрії. Після смерті свого наставника, зайняв його місце – єпископа Александрійського. Вважається одним з Отців Церкви.
Кирило Александрійський також був патріархом Александрії, теж відноситься до Отців церкви. Замолоду він брав участь у цькуванні та вигнанні Константинопольського патріарха Івана Златоуста. Кирило організував погром в єврейських кварталах та вигнав євреїв з Александрії. Також відзначився запеклою боротьбою проти єретиків та інших релігій.
- Святий Маркіян
Святий Маркіян був відомим аскетом, який прожив дуже усамітнене життя в пустелі. Він безперестанно молився та слідував посту. Пізніше прийняв двох учнів і став для них наставником пустельного чернецтва.
Іменини та день ангела завтра
За церковним календарем, що діє в Україні, 18 січня відзначають день ангела Маркіяна та Кирила.
Міжнародні свята
- День технічного обслуговування
У США цього дня неофіційно відзначають День технічного обслуговування. День встановлений з метою нагадати про важливість підтримувати техніку в хорошому стані. Такий день як пам’ятка подбати про свою техніку та провести технічний огляд всього, що може потребувати.
- День запалювання маяка
День запалювання маяка також відзначається 18 січня. Кому належить ідея свята — невідомо, як і обставини його заснування. Але свято полюбляють через його романтику та надію, з якою асоціюється запалювання маяка. Свято – символ надії.
Народні прикмети на 18 січня
- Якщо зорі яскраві – буде багатий врожай хліба.
- За опадами визначали майбутній врожай гречки: якщо вранці випаде сніг – буде багатий урожай, якщо в обід – то середній, а якщо ввечері – то малий.
- Загалом сніг 18 січня – добра прикмета, бджоли будуть роїтися та буде багато меду.
- Якщо ж хуртовина, то весна буде пізньою.
Що не можна робити 18 січня
- Цього дня не можна сваритися та лихословити.
- Не можна переїдати.
- Заборонено підглядати та підслуховувати.
- Не варто нікому жалітися на своїх сусідів.