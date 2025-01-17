Усе про день 18 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 18 січня (Фото: Pixabay / jplenio)

Яке церковне свято завтра, 18 січня

За новоюліанським церковним календарем 18 січня християни вшановують святителя Афанасія та Кирила – архиєпископів Олександрійських, а також преподобного Маркіяна Кирського.

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Афанасій та Кирило, Олександрійські єпископи

Святитель Афанасій спочатку був дияконом церкви в Александрії. Після смерті свого наставника, зайняв його місце – єпископа Александрійського. Вважається одним з Отців Церкви.

Кирило Александрійський також був патріархом Александрії, теж відноситься до Отців церкви. Замолоду він брав участь у цькуванні та вигнанні Константинопольського патріарха Івана Златоуста. Кирило організував погром в єврейських кварталах та вигнав євреїв з Александрії. Також відзначився запеклою боротьбою проти єретиків та інших релігій.

Святий Маркіян

Святий Маркіян був відомим аскетом, який прожив дуже усамітнене життя в пустелі. Він безперестанно молився та слідував посту. Пізніше прийняв двох учнів і став для них наставником пустельного чернецтва.

Іменини та день ангела завтра

За церковним календарем, що діє в Україні, 18 січня відзначають день ангела Маркіяна та Кирила.

Який день ангела 18 січня (Фото: Pixabay / cegoh)

Міжнародні свята

День технічного обслуговування

У США цього дня неофіційно відзначають День технічного обслуговування. День встановлений з метою нагадати про важливість підтримувати техніку в хорошому стані. Такий день як пам’ятка подбати про свою техніку та провести технічний огляд всього, що може потребувати.

День запалювання маяка

День запалювання маяка також відзначається 18 січня. Кому належить ідея свята — невідомо, як і обставини його заснування. Але свято полюбляють через його романтику та надію, з якою асоціюється запалювання маяка. Свято – символ надії.

Народні прикмети на 18 січня

Якщо зорі яскраві – буде багатий врожай хліба.

За опадами визначали майбутній врожай гречки: якщо вранці випаде сніг – буде багатий урожай, якщо в обід – то середній, а якщо ввечері – то малий.

Загалом сніг 18 січня – добра прикмета, бджоли будуть роїтися та буде багато меду.

Якщо ж хуртовина, то весна буде пізньою.

Що не можна робити 18 січня