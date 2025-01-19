Все о дне 20 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Ефимов день – народный праздник, который приходился на 20 января

20 января / Фото: Pixabay / rihaij

Какой церковный праздник завтра, 20 января

По Новоюлианскому календарю 20 января церковь отмечает день преподобного Евфимия Великого, мучеников Инны, Пинны и Риммы, преподобного Евфимия схимника и Киево-Печерского Лаврентия отшельника.

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Лаврентий был затворником в Киево-Печерском монастыре. Всю жизнь провел в одиночестве в темной пещере, ревностно молился и постился.

был затворником в Киево-Печерском монастыре. Всю жизнь провел в одиночестве в темной пещере, ревностно молился и постился. Евфимий (или Ефимий) – настоятель монастыря в Израиле, родился в 377 году в Армении. Вел одинокую пустынную жизнь в течение 68 лет.

(или Ефимий) – настоятель монастыря в Израиле, родился в 377 году в Армении. Вел одинокую пустынную жизнь в течение 68 лет. Святые мученики Инна, Пинна и Римма были мужчинами. Имена их подобны женским из-за перевода с греческого языка. Они происходили из северной Скифии. Фактически это первые мученики на землях Киевской Руси.

Святые стали учениками Андрея Первозванного, когда он проходил на этих землях. И по его наставлениям понесли веру Христову дальше, распространять ее на своих землях Босфорского царства и в Таврии. За проповеди христианства были арестованы и замучены по приказу херсонесского князя. Считаются крымскими святыми.

Именины и день ангела завтра

По новому церковному календарю, действующему в Украине, 20 января отмечают именины Ефима, Инны, Риммы.

Какой день ангела 20 января / Фото: Pixabay / Myriams-Fotos

Международные праздники 20 января

Международный день принятия.

Был основан девушкой с инвалидностью Энни Хопкинс. Она столкнулась с предвзятым отношением и неприятием, дискриминацией и заниженными ожиданиями. Но это не останавливало девушку ни в чем.

Она достигала своих целей, выигрывала шоу талантов, а в колледже заставила построить в 40 зданиях кампуса пандусы для инвалидной коляски. Она основала свой YouТube-канал и собственную компанию "3Е Love". Девушка имела множество идей и реализовывала их. 20 января 2009 года Энни умерла из-за своей болезни.

С 2010 года по инициативе ее брата отмечается День принятия. Брат Энни превратил день печали и скорби в день надежды, принятия и воспоминания об Энни.

День Мартина Лютера Кинга

Каждый третий понедельник января в США чтят память борца за права афроамериканцев. Мартин Лютер Кинг был священником, как и его отец. Он возглавлял многие мирные демонстрации, протестуя против расизма. Со временем Мартин стал лидером движения за права темнокожих.

Благодаря ему были приняты законы, гарантировавшие равные права независимо от цвета кожи. Мартин был застрелен на одной из демонстраций в возрасте 39 лет.

День Автономной Республики Крым

Праздник по случаю референдума 1991 года, восстановившего автономию полуострова.

Что нельзя делать 20 января

20 января, кроме церковных традиций, есть и древние народные обычаи. В народе говорили – Ефимов день. В этот день предрекали погоду вплоть до самой Масленицы, а сам день считался опасным из-за переменчивой погоды.

В народе Ефимов день знаменовал начало зимнего мясоеда. Начинали резать домашний скот и птицу. Также начинался зимний сезон свадеб, приглашали сватов. А девушки и парни убегали на свидания.

В этот день запрещено:

собираться в дальнюю дорогу, ведь она не будет удачной;

нельзя делать тяжелую работу по дому и убирать;

нельзя ссориться с членами своей семьи;

поднимать с земли монеты, это к бедности.

Девушкам в этот день можно было заниматься рукоделием и вышиванием.

Народные приметы на 20 января