Усе про день 20 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 20 січня
За Новоюліанським календарем 20 січня церква відзначає день преподобного Євфимія Великого, мучеників Інни, Пінни й Римми, преподобного Євфимія схимника і Києво-Печерського Лаврентія самітника.
- Лаврентій був затвірником у Києво-Печерському монастирі. Все життя провів у самітництві в темній печері, ревно молився та постився.
- Євфимій (або Юхимій) – настоятель монастиря в Ізраїлі, народився 377 року у Вірменії. Вів самітницьке пустельне життя протягом 68 років.
- Святі мученики Інна, Пінна і Римма були чоловіками. Імена їхні подібні до жіночих через переклад з грецької мови. Вони походили з північної Скіфії. Це фактично перші мученики на землях Київської Русі.
Святі стали учнями Андрія Первозванного, коли він проходив на цих землях. І за його повчаннями понесли віру Христову далі, поширювати її на своїх землях Босфорського царства і в Таврії. За проповіді християнства були разом заарештовані та закатовані за наказом херсонеського князя. Вважаються кримськими святими.
Іменини та день ангела завтра
За новим церковним календарем, що діє в Україні, 20 січня справляють іменини Юхима, Інни, Римми.
Міжнародні свята
- Міжнародний день прийняття.
Був заснований дівчиною з інвалідністю, Енні Гопкінс. Вона зіткнулася з упередженим ставленням та неприйняттям, дискримінацією та заниженими очікуваннями. Але це не зупиняло дівчину ні в чому.
Вона досягала своїх цілей, вигравала шоу талантів, а у коледжі змусила побудувати у 40 будівлях кампусу пандуси для інвалідного візка. Вона започаткувала свій YouТube-канал та власну компанію "3Е Love". Дівчина мала безліч ідей та реалізовувала їх. 20 січня 2009 року Енні померла через свою хворобу.
З 2010 року за ініціативою її брата відзначається День прийняття. Брат Енні перетворив день смутку й печалі на день надії, прийняття та спогаду про Енні.
- День Мартіна Лютера Кінга
Кожен третій понеділок січня у США вшановують пам’ять борця за права афроамериканців. Мартін Лютер Кінг був священником, так, як і його батько. Він очолював багато мирних демонстрацій, протестуючи проти расизму. З часом Мартін став лідером руху за права темношкірих.
Завдяки йому були ухвалені закони, що гарантували рівні права незалежно від кольору шкіри. Мартін був застрелений на одній із демонстрацій у віці 39 років.
- День Автономної Республіки Крим
Свято з нагоди референдуму 1991 року, що відновив автономію півострова.
Що не можна робити 20 січня
20 січня, окрім церковних традицій, має й давні народні звичаї. В народі казали – Юхимів день. Цього дня пророкували погоду аж до самої Масниці, а сам день вважався небезпечним через мінливу погоду.
В народі Юхимів день знаменував початок зимового м’ясоїда. Починали різати домашню худобу та птицю. Також розпочинався зимовий сезон весіль, запрошували сватів. А дівчата й парубки тікали на побачення.
Цього дня заборонено:
- збиратися в далеку дорогу, адже вона не буде вдалою;
- не можна робити важку хатню роботу та прибирати;
- не можна сваритися з членами своєї родини;
- підіймати з землі монети, це до бідності.
Дівчатам цього дня можна було займатися рукоділлям та вишиванням.
Народні прикмети на 20 січня
- Якщо зранку іній – прийдуть заморозки.
- Яскравий місяць віщує ранню весну.
- Сильні вітри вдень – чекати дощового літа.
- Якщо рясний сніг – то буде багатий врожай.