Усе про день 20 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
20 січня / Фото: Pixabay / rihaij
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 20 січня
  2. Іменини та день ангела завтра
  3. Міжнародні свята 
  4. Що не можна робити 20 січня
  5. Народні прикмети на 20 січня

Яке церковне свято завтра, 20 січня

За Новоюліанським календарем 20 січня церква відзначає день преподобного Євфимія Великого, мучеників Інни, Пінни й Римми, преподобного Євфимія схимника і Києво-Печерського Лаврентія самітника.

  • Лаврентій був затвірником у Києво-Печерському монастирі. Все життя провів у самітництві в темній печері, ревно молився та постився.
  • Євфимій (або Юхимій) – настоятель монастиря в Ізраїлі, народився 377 року у Вірменії. Вів самітницьке пустельне життя протягом 68 років.
  • Святі мученики Інна, Пінна і Римма були чоловіками. Імена їхні подібні до жіночих через переклад з грецької мови. Вони походили з північної Скіфії. Це фактично перші мученики на землях Київської Русі.

Святі стали учнями Андрія Первозванного, коли він проходив на цих землях. І за його повчаннями понесли віру Христову далі, поширювати її на своїх землях Босфорського царства і в Таврії. За проповіді християнства були разом заарештовані та закатовані за наказом херсонеського князя. Вважаються кримськими святими.

Іменини та день ангела завтра

За новим церковним календарем, що діє в Україні, 20 січня справляють іменини Юхима, Інни, Римми.

Усе про день 20 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 20 січня / Фото: Pixabay / Myriams-Fotos

Міжнародні свята 

  • Міжнародний день прийняття.

Був заснований дівчиною з інвалідністю, Енні Гопкінс. Вона зіткнулася з упередженим ставленням та неприйняттям, дискримінацією та заниженими очікуваннями. Але це не зупиняло дівчину ні в чому.

Вона досягала своїх цілей, вигравала шоу талантів, а у коледжі змусила побудувати у 40 будівлях кампусу пандуси для інвалідного візка. Вона започаткувала свій YouТube-канал та власну компанію "3Е Love". Дівчина мала безліч ідей та реалізовувала їх. 20 січня 2009 року Енні померла через свою хворобу.

З 2010 року за ініціативою її брата відзначається День прийняття. Брат Енні перетворив день смутку й печалі на день надії, прийняття та спогаду про Енні.

  • День Мартіна Лютера Кінга

Кожен третій понеділок січня у США вшановують пам’ять борця за права афроамериканців. Мартін Лютер Кінг був священником, так, як і його батько. Він очолював багато мирних демонстрацій, протестуючи проти расизму. З часом Мартін став лідером руху за права темношкірих.

Завдяки йому були ухвалені закони, що гарантували рівні права незалежно від кольору шкіри. Мартін був застрелений на одній із демонстрацій у віці 39 років.

  • День Автономної Республіки Крим

Свято з нагоди референдуму 1991 року, що відновив автономію півострова.

Що не можна робити 20 січня

20 січня, окрім церковних традицій, має й давні народні звичаї. В народі казали – Юхимів день. Цього дня пророкували погоду аж до самої Масниці, а сам день вважався небезпечним через мінливу погоду.

В народі Юхимів день знаменував початок зимового м’ясоїда. Починали різати домашню худобу та птицю. Також розпочинався зимовий сезон весіль, запрошували сватів. А дівчата й парубки тікали на побачення.

Цього дня заборонено:

  • збиратися в далеку дорогу, адже вона не буде вдалою;
  • не можна робити важку хатню роботу та прибирати;
  • не можна сваритися з членами своєї родини;
  • підіймати з землі монети, це до бідності.

Дівчатам цього дня можна було займатися рукоділлям та вишиванням.

Народні прикмети на 20 січня

  • Якщо зранку іній – прийдуть заморозки.
  • Яскравий місяць віщує ранню весну.
  • Сильні вітри вдень – чекати дощового літа.
  • Якщо рясний сніг – то буде багатий врожай.
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