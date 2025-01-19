Усе про день 20 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Юхимів день – народне свято, що припадало на 20 січня

20 січня / Фото: Pixabay / rihaij

Яке церковне свято завтра, 20 січня

За Новоюліанським календарем 20 січня церква відзначає день преподобного Євфимія Великого, мучеників Інни, Пінни й Римми, преподобного Євфимія схимника і Києво-Печерського Лаврентія самітника.

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Лаврентій був затвірником у Києво-Печерському монастирі. Все життя провів у самітництві в темній печері, ревно молився та постився.

був затвірником у Києво-Печерському монастирі. Все життя провів у самітництві в темній печері, ревно молився та постився. Євфимій (або Юхимій) – настоятель монастиря в Ізраїлі, народився 377 року у Вірменії. Вів самітницьке пустельне життя протягом 68 років.

(або Юхимій) – настоятель монастиря в Ізраїлі, народився 377 року у Вірменії. Вів самітницьке пустельне життя протягом 68 років. Святі мученики Інна, Пінна і Римма були чоловіками. Імена їхні подібні до жіночих через переклад з грецької мови. Вони походили з північної Скіфії. Це фактично перші мученики на землях Київської Русі.

Святі стали учнями Андрія Первозванного, коли він проходив на цих землях. І за його повчаннями понесли віру Христову далі, поширювати її на своїх землях Босфорського царства і в Таврії. За проповіді християнства були разом заарештовані та закатовані за наказом херсонеського князя. Вважаються кримськими святими.

Іменини та день ангела завтра

За новим церковним календарем, що діє в Україні, 20 січня справляють іменини Юхима, Інни, Римми.

Який день ангела 20 січня / Фото: Pixabay / Myriams-Fotos

Міжнародні свята

Міжнародний день прийняття.

Був заснований дівчиною з інвалідністю, Енні Гопкінс. Вона зіткнулася з упередженим ставленням та неприйняттям, дискримінацією та заниженими очікуваннями. Але це не зупиняло дівчину ні в чому.

Вона досягала своїх цілей, вигравала шоу талантів, а у коледжі змусила побудувати у 40 будівлях кампусу пандуси для інвалідного візка. Вона започаткувала свій YouТube-канал та власну компанію "3Е Love". Дівчина мала безліч ідей та реалізовувала їх. 20 січня 2009 року Енні померла через свою хворобу.

З 2010 року за ініціативою її брата відзначається День прийняття. Брат Енні перетворив день смутку й печалі на день надії, прийняття та спогаду про Енні.

День Мартіна Лютера Кінга

Кожен третій понеділок січня у США вшановують пам’ять борця за права афроамериканців. Мартін Лютер Кінг був священником, так, як і його батько. Він очолював багато мирних демонстрацій, протестуючи проти расизму. З часом Мартін став лідером руху за права темношкірих.

Завдяки йому були ухвалені закони, що гарантували рівні права незалежно від кольору шкіри. Мартін був застрелений на одній із демонстрацій у віці 39 років.

День Автономної Республіки Крим

Свято з нагоди референдуму 1991 року, що відновив автономію півострова.

Що не можна робити 20 січня

20 січня, окрім церковних традицій, має й давні народні звичаї. В народі казали – Юхимів день. Цього дня пророкували погоду аж до самої Масниці, а сам день вважався небезпечним через мінливу погоду.

В народі Юхимів день знаменував початок зимового м’ясоїда. Починали різати домашню худобу та птицю. Також розпочинався зимовий сезон весіль, запрошували сватів. А дівчата й парубки тікали на побачення.

Цього дня заборонено:

збиратися в далеку дорогу, адже вона не буде вдалою;

не можна робити важку хатню роботу та прибирати;

не можна сваритися з членами своєї родини;

підіймати з землі монети, це до бідності.

Дівчатам цього дня можна було займатися рукоділлям та вишиванням.

Народні прикмети на 20 січня