Все о дне 21 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 21 января (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 21 января

По Новоюлианскому церковному календарю, действующему в Украине с 2023 года, 21 января отмечают День преподобных Максима Исповедника и Максима Грека.

Максим Исповедник

Максим Исповедник – христианский святой, преподававший в Константинопольской высшей школе. Максим был очень образован и служил в должности первого секретаря императора Ираклия. Позже постригся в монахи и ушел в монастырь. Там его избрали игуменом.

Во время противостояния против ереси был арестован и подвергнут пыткам, умер в тюрьме в ссылке, недалеко от грузинского города Цагери, там до сих пор стоит монастырь в его честь. После смерти в 663 году его образ обрел большую популярность.

Максим Грек

Святой Максим происходил из Греции. Повзрослев, отправился учиться в Италию. Позже жил в монастыре на горе Афон. По просьбе московского князя был направлен в Москву для перевода духовных книг.

Когда Максим Грек хотел вернуться домой, ему было отказано в такой возможности, и он продолжал работать над переводами. Максим не соглашался с той несправедливостью, которую видел среди русского духовенства. За это его заточили в Иосифо-Волоцком монастыре и содержали в строжайших условиях, а также отстранили от священной службы. Позже был переведен в Троице-Сергиев монастырь, где и умер. Там же был и похоронен.

Именины и день ангела завтра

Согласно новому церковному календарю в Украине 21 января именины отмечают Максим, Евгения и Евгений, Валерия и Валерий.

Какой день ангела 21 января (Фото: Pixabay)

Международные праздники 21 января

21 января ежегодно отмечают Всемирный день объятий. Праздник молодой, установленный в 1986 году. С самого начала день объятий распространялся среди молодежи Западной Европы. Именно в этот день студенты обнимались в знак поддержки для обмена душевным теплом.

День объятий преследует цель показать людям объятия как форму психотерапии, которая дает человеку поддержку и поднимает настроение. Психологи отмечают, что объятия снижают чувство стресса и тревоги, а также улучшают эмоциональное состояние и повышают уровень счастья.

Народные традиции и приметы в этот день

В народе 21 января воздерживались от хозяйственной работы. А традиционным было приглашение на ужин к себе гостей. Считалось хорошей приметой угостить кого-нибудь в этот день. Существует еще несколько поверий к 21 января:

если в этот день ударили морозы, то потепления еще долго не ждать;

если на окнах рисунки – скоро оттепель.

собака спит, свернувшись клубком, скоро придет похолодание.

снегопад в этот день предсказывает дождливое лето.

солнце в течение дня предсказывает жаркое лето.

если погода безветренная, то летом будет тепло и влажно.