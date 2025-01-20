Усе про день 21 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 21 січня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 21 січня

За Новоюліанським церковним календарем 21 січня відзначають День преподобних Максима Сповідника та Максима Грека.

Максим Сповідник

Максим Сповідник – християнський святий, що викладав у Константинопольській вищій школі. Максим був дуже освіченим і служив на посаді першого секретаря імператора Іраклія. Пізніше постригся у ченці й пішов у монастир. Там його вибрали ігуменом.

Під час протистояння проти єресі був заарештований та катований, помер у в’язниці у засланні, недалеко від грузинського міста Цаґері, там досі стоїть монастир на його честь. Після смерті 663 року його образ набув великої популярності.

Максим Грек

Святий Максим походив з Греції. Подорослішавши, відправився вчитися до Італії. Пізніше жив у монастирі на горі Афон. На прохання московського князя був спрямований до Москви для перекладу духовних книг.

Коли Максим Грек хотів повернутися додому, йому відмовили у такій можливості, і він продовжував працювати над перекладами. Максим не погоджувався з тією несправедливістю, що бачив серед російського духовенства. За це його заточили в Йосипо-Волоцькому монастирі й утримували у дуже суворих умовах, а також відсторонили від священної служби. Пізніше був переведений до Троїце-Сергієвого монастиря, де і помер. Там же був і похований.

Іменини та день ангела завтра

Відповідно до нового церковного календаря в Україні 21 січня іменини відзначають Максим, Євгенія та Євгеній, Валерія та Валерій.

Який день ангела 21 січня (Фото: Pixabay)

Міжнародні свята

21 січня щорічно відзначають Всесвітній день обіймів. Свято молоде, встановлене 1986 року. Від початку день обіймів розповсюджувався серед молоді Західної Європи. Саме цього дня студенти обіймалися на знак підтримки з метою обміну душевним теплом.

День обіймів має на меті показати людям обійми як форму психотерапії, що дає людині підтримку та підіймає настрій. Психологи наголошують, що обійми знижують відчуття стресу та тривоги, а також покращують емоційний стан та підвищують рівень щастя.

Народні традиції та прикмети у цей день

У народі 21 січня утримувалися від господарської роботи. А традиційним було запрошення на вечерю до себе гостей. Вважалося доброю прикметою пригостити когось у цей день. Існує ще декілька повір’їв до 21 січня: