Все о дне 7 ноября: церковный праздник, день ангела завтра

Что празднуем 7 ноября и какой этот день в календаре?

Фото: depositphotos.com

Современные международные праздники 7 ноября

Международный день проектного менеджера . Праздник молодой, отмечается с 2004 года в первый четверг ноября.

. Праздник молодой, отмечается с 2004 года в первый четверг ноября. Всемирный день борьбы с буллингом в учебных заведениях. Такой день призван привлечь внимание к проблеме буллинга, а также сосредоточить усилия на борьбе с ним.

Такой день призван привлечь внимание к проблеме буллинга, а также сосредоточить усилия на борьбе с ним. Международный день медицинской физики. Праздник основан в день рождения Марии Склодовской-Кюри. Праздник чествует физиков, которые работали в области медицины и внесли вклад в сферу здравоохранения.

Какой церковный праздник 7 ноября

Мученика Иерона и воинов , погибших с ним в Мелитине. Праздник чествует 33 воина, отказавшихся принимать участие в гонениях на христиан императоров Диоклетиана и Максимиана и принявших мученическую смерть за это.

, погибших с ним в Мелитине. Праздник чествует 33 воина, отказавшихся принимать участие в гонениях на христиан императоров Диоклетиана и Максимиана и принявших мученическую смерть за это. Чтят память Лазаря Галисийского , был византийским монахом, вел аскетическую жизнь и много лет провел в пустыне на столбе. Монах жил в VII веке, после долгой службы при храме стал священником. Святой также известен под именем Лазарь Чудотворец из Эфеса и Лазарь "столбник".

, был византийским монахом, вел аскетическую жизнь и много лет провел в пустыне на столбе. Монах жил в VII веке, после долгой службы при храме стал священником. Святой также известен под именем Лазарь Чудотворец из Эфеса и Лазарь "столбник". День мученика Феодота "корчемника". Святой жил в ІІІ веке в г. Анкира на территории современной Турции. Достиг духовного совершенства и обращал иудеев и язычников в христианство. Мужчина был очень богат, владел отелем. Когда на христиан были страшные гонения, он помогал им, прятал в гостинице, давал приют беглецам. Он и сам принял мученическую смерть, был казнен за погребение других христиан.

Дни ангела 7 ноября

Свои именины завтра будут праздновать Евгений, Максим, Антон, Афанасий, Лонгин, Феодот, Никон.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Все дни ангела в Украине теперь имеют новые даты, согласно новоюлианскому календарю. Напомним, в сентябре 2023 года был принят новый церковный календарь, и непереходные праздники сдвинулись на 13 дней раньше.

Этот день в календаре

Николай Винграновский родился в 1936 году. Известный украинский писатель-шестидесятник, режиссер, сценарист и поэт. Лауреат национальной премии Украины им. Т.Г. Шевченко.

родился в 1936 году. Известный украинский писатель-шестидесятник, режиссер, сценарист и поэт. Лауреат национальной премии Украины им. Т.Г. Шевченко. Альбер Камю – французский писатель, романист, публицист и философ. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года.

– французский писатель, романист, публицист и философ. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года. Нестор Махно родился в 1888 году. Украинский политический и военный деятель, возглавлявший партизанское движение, командующий Революционной повстанческой армией Украины. Борьба украинских партизан против большевистского режима в 1918-1921 годах получила название Махновское движение.

родился в 1888 году. Украинский политический и военный деятель, возглавлявший партизанское движение, командующий Революционной повстанческой армией Украины. Борьба украинских партизан против большевистского режима в 1918-1921 годах получила название Махновское движение. Мария Склодовская-Кюри – польская ученая, эмигрировавшая во Францию. Первая в мире женщина, получившая Нобелевскую премию, а также единственная в мире, получившая эту награды дважды – за достижения в физике и химии. Известна на весь мир благодаря работе в области радиоактивных исследований. Ученая страдала хронической лучевой болезнью из-за постоянного контакта с радиоактивными частицами, что повлекло значительное ухудшение ее здоровья.

В Советском Союзе 7 ноября праздновали годовщину Октябрьской революции, в честь государственного переворота, совершенного большевиками, что дало основу создания тоталитарного большевистского государства. Как следствие, Украина была оккупирована и вовлечена в Советский Союз военным путем на многие десятилетия.