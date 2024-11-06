Усе про день 7 листопада: церковне свято, день ангела завтра

Що святкуємо 7 листопада і який цей день в календарі?

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Сучасні міжнародні свята 7 листопада

Міжнародний день проєктного менеджера . Свято молоде, відзначається від 2004 року у перший четвер листопада.

. Свято молоде, відзначається від 2004 року у перший четвер листопада. Всесвітній день боротьби з булінгом у закладах освіти . Такий день має на меті привернути увагу до проблеми булінгу, а також зосередити зусилля на боротьбі з ним.

. Такий день має на меті привернути увагу до проблеми булінгу, а також зосередити зусилля на боротьбі з ним. Міжнародний день медичної фізики. Свято засноване у день народження Марії Склодовської-Кюрі на честь фізиків, що працювали в галузі медицини та зробили вагомий внесок у сферу охорони здоров’я.

Яке церковне свято 7 листопада

Мученика Ієрона та воїнів , що загинули з ним у Мелітині. Свято вшановує 33 воїни, що відмовилися брати участь у гоніннях християн імператорів Діоклетіана та Максиміана й прийняли мученицьку смерть за це.

, що загинули з ним у Мелітині. Свято вшановує 33 воїни, що відмовилися брати участь у гоніннях християн імператорів Діоклетіана та Максиміана й прийняли мученицьку смерть за це. Вшановується пам’ять Лазаря Галісійського , що був візантійським монахом, вів аскетичне життя та багато років провів у пустелі на стовпі. Монах жив у VII столітті, після довгої служби при храмі став священником. Святий також відомий під ім'ям Лазар Чудотворець з Ефеса та Лазар "стовпник".

, що був візантійським монахом, вів аскетичне життя та багато років провів у пустелі на стовпі. Монах жив у VII столітті, після довгої служби при храмі став священником. Святий також відомий під ім'ям Лазар Чудотворець з Ефеса та Лазар "стовпник". День мученика Феодота "корчемника". Святий жив у ІІІ столітті в м. Анкіра на території сучасної Туреччини. Досягнув духовної досконалості та навертав юдеїв та язичників у християнство. Чоловік був дуже багатим, мав готель. Коли християни зазнали страшних гонінь, він допомагав їм, переховував у готелі, давав прихисток утікачам. Він і сам прийняв мученицьку смерть, був страчений за поховання інших християн.

Дні ангела 7 листопада

Свої іменини завтра святкуватимуть Євгеній, Максим, Антон, Афанасій, Лонгин, Феодот, Никон.

Усі дні ангела в Україні тепер мають нові дати, відповідно до новоюліанського календаря. Нагадаємо, у вересні 2023 року був прийнятий новий церковний календар, і неперехідні свята посунулися на 13 днів раніше.

Цей день в календарі

Микола Вінграновський народився 1936 року. Відомий український письменник-шестидесятник, митець, режисер, сценарист та поет. Лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

народився 1936 року. Відомий український письменник-шестидесятник, митець, режисер, сценарист та поет. Лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка. Альбер Камю – французький письменник, романіст, публіцист та філософ. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1957 року.

– французький письменник, романіст, публіцист та філософ. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1957 року. Нестор Махно народився 1888 року. Український політичний та військовий діяч, що очолював партизанський рух, командувач Революційної повстанської армії України. Боротьба українських партизанів проти більшовицького режиму в 1918-1921 роках отримала назву Махновський рух.

народився 1888 року. Український політичний та військовий діяч, що очолював партизанський рух, командувач Революційної повстанської армії України. Боротьба українських партизанів проти більшовицького режиму в 1918-1921 роках отримала назву Махновський рух. Марія Склодовська-Кюрі – польська науковиця, що емігрувала до Франції. Перша у світі жінка, що отримала Нобелівську премію, а також єдина у світі, що отримала цю нагороди двічі – за досягнення у фізиці і в хімії. Відома на весь світ своєю працею в області радіоактивних досліджень. Науковиця страждала на хронічну променеву хворобу через постійний контакт з радіоактивними частинками, що спричинило значне погіршення її здоров’я.

В Радянському Союзі 7 листопада святкували річницю Жовтневої революції, на честь державного перевороту, здійсненного більшовиками, що дало основу створення тоталітарної більшовицької держави. Як наслідок, Україна була окупована та втягнута до Радянського Союзу військовим шляхом на багато десятиліть.