Все об 11 марта: какой завтра церковный праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 11 марта
По церковному календарю Православной церкви Украины 11 марта церковь чествует cвятителя Софрония – патриарха Иерусалимского и преподобного Софрония Печерского.
Святитель Софроний родился в Дамаске в Византийской империи. В 580 году в Египте постригся в монахи. Много путешествовал по Малой Азии и Сирии. В 634 году был избран патриархом православной церкви в Иерусалиме.
Софроний Печерский был затворником Киево-Печерского монастыря. Считается одним из величайших монахов Киево-Печерской лавры, отличившийся монашескими подвигами самопожертвования и самоограничения. Мощи святого хранятся в Дальних пещерах.
Католическая церковь 11 марта чествует мученика Константина – шотландского короля.
Именины и день ангела 11 марта
Согласно новому церковному календарю, 11 марта с именинами следует поздравлять Софрония и Константина.
- Имя Софроний происходит из греческого языка и означает "мудрость".
- Имя Константин имеет латинское происхождение и переводится как "стойкий".
Народные приметы и что нельзя делать 11 марта
В народе в этот день верили, что:
- ясное небо и яркие звезды предвещают жаркое лето;
- если уже все птицы вернулись к этому времени из теплых краев, то будет богатый урожай;
- дятлы стучат по деревьям — к теплому марту;
- если пошел снег в этот день, то весна будет прохладной.
11 марта продолжается Пасхальный пост.
В этот день запрещено есть продукты животного происхождения – молоко, мясо и яйца. Готовить следует простую еду из растительных продуктов, можно использовать нашу подборку рецептов вкусных и постных блюд.
Также в пост следует воздерживаться от дурных мыслей и брани. В этот период нужно молиться, а дни проводить в тишине, не устраивать шумные развлечения.