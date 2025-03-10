Все об 11 марта: какой завтра церковный праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 11 марта (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 11 марта

По церковному календарю Православной церкви Украины 11 марта церковь чествует cвятителя Софрония – патриарха Иерусалимского и преподобного Софрония Печерского.

Святитель Софроний родился в Дамаске в Византийской империи. В 580 году в Египте постригся в монахи. Много путешествовал по Малой Азии и Сирии. В 634 году был избран патриархом православной церкви в Иерусалиме.

Софроний Печерский был затворником Киево-Печерского монастыря. Считается одним из величайших монахов Киево-Печерской лавры, отличившийся монашескими подвигами самопожертвования и самоограничения. Мощи святого хранятся в Дальних пещерах.

Католическая церковь 11 марта чествует мученика Константина – шотландского короля.

Именины и день ангела 11 марта

Согласно новому церковному календарю, 11 марта с именинами следует поздравлять Софрония и Константина.

Имя Софроний происходит из греческого языка и означает "мудрость".

Имя Константин имеет латинское происхождение и переводится как "стойкий".

Какой день ангела 11 марта (Фото: Unsplash)

Народные приметы и что нельзя делать 11 марта

В народе в этот день верили, что:

ясное небо и яркие звезды предвещают жаркое лето;

если уже все птицы вернулись к этому времени из теплых краев, то будет богатый урожай;

дятлы стучат по деревьям — к теплому марту;

если пошел снег в этот день, то весна будет прохладной.

11 марта продолжается Пасхальный пост.

В этот день запрещено есть продукты животного происхождения – молоко, мясо и яйца. Готовить следует простую еду из растительных продуктов, можно использовать нашу подборку рецептов вкусных и постных блюд.

Также в пост следует воздерживаться от дурных мыслей и брани. В этот период нужно молиться, а дни проводить в тишине, не устраивать шумные развлечения.