Усе про 11 березня: яке завтра церковне свято, день ангела та що не можна робити
Яке свято 11 березня (Фото: Pixabay)
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 11 березня
  2. Іменини та день ангела 11 березня
  3. Народні прикмети та що не можна робити 11 березня

Яке церковне свято завтра, 11 березня

За церковним календарем Православної церкви України 11 березня церква вшановує святителя Софронія – патріарха Єрусалимського та преподобного Софронія Печерського.

Святитель Софроній народився в Дамаску у Візантійській імперії. 580 року в Єгипті постригся у ченці. Багато подорожував Малою Азією та Сирією. У 634 році був обраний патріархом православної церкви в Єрусалимі.

Софроній Печерський був затвірником Києво-Печерського монастиря. Вважається одним із найвидатніших ченців Києво-Печерської лаври, що відзначився чернечими подвигами самопожертви та самообмеження. Мощі святого зберігаються у Дальніх печерах.

Католицька церква 11 березня вшановує мученика Костянтина – шотландського короля.

Іменини та день ангела 11 березня

Відповідно до нового церковного календаря, 11 березня з іменинами слід вітати Софронія та Костянтина.

  • Ім’я Софроній походить з грецької мови й означає "мудрість".
  • Ім’я Костянтин має латинське походження і перекладається як "стійкий".
Усе про 11 березня: яке завтра церковне свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 11 березня (Фото: Unsplash)

Народні прикмети та що не можна робити 11 березня

У народі цього дня вірили, що:

  • ясне небо і яскраві зорі віщують спекотне літо;
  • якщо вже всі птахи повернулися до цього часу з теплих країв, то буде багатий врожай;
  • дятли стукають по деревах — до теплого березня;
  • якщо ж пішов сніг цього дня, то весна буде прохолодною.

11 березня триває Великодній піст.

У цей день заборонено їсти продукти тваринного походження – молоко, м’ясо та яйця. Готувати слід просту їжу з рослинних продуктів, можна використати нашу добірку рецептів смачних та пісних страв. 

Також у піст слід утримуватися від поганих думок та лайки. В цей період треба молитися, а дні проводити у тиші, не влаштовувати гучні розваги.

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