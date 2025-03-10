Усе про 11 березня: яке завтра церковне свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 11 березня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 11 березня

За церковним календарем Православної церкви України 11 березня церква вшановує святителя Софронія – патріарха Єрусалимського та преподобного Софронія Печерського.

Святитель Софроній народився в Дамаску у Візантійській імперії. 580 року в Єгипті постригся у ченці. Багато подорожував Малою Азією та Сирією. У 634 році був обраний патріархом православної церкви в Єрусалимі.

Софроній Печерський був затвірником Києво-Печерського монастиря. Вважається одним із найвидатніших ченців Києво-Печерської лаври, що відзначився чернечими подвигами самопожертви та самообмеження. Мощі святого зберігаються у Дальніх печерах.

Католицька церква 11 березня вшановує мученика Костянтина – шотландського короля.

Іменини та день ангела 11 березня

Відповідно до нового церковного календаря, 11 березня з іменинами слід вітати Софронія та Костянтина.

Ім’я Софроній походить з грецької мови й означає "мудрість".

Ім’я Костянтин має латинське походження і перекладається як "стійкий".

Який день ангела 11 березня (Фото: Unsplash)

Народні прикмети та що не можна робити 11 березня

У народі цього дня вірили, що:

ясне небо і яскраві зорі віщують спекотне літо;

якщо вже всі птахи повернулися до цього часу з теплих країв, то буде багатий врожай;

дятли стукають по деревах — до теплого березня;

якщо ж пішов сніг цього дня, то весна буде прохолодною.

11 березня триває Великодній піст.

У цей день заборонено їсти продукти тваринного походження – молоко, м’ясо та яйця. Готувати слід просту їжу з рослинних продуктів, можна використати нашу добірку рецептів смачних та пісних страв.

Також у піст слід утримуватися від поганих думок та лайки. В цей період треба молитися, а дні проводити у тиші, не влаштовувати гучні розваги.