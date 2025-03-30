1 марта, в Киеве и области ограничат дорожное движение – будут иностранные делегации
В понедельник, 31 марта, в Киеве и области будут действовать временные ограничения дорожного движения в связи с визитом иностранных делегаций, сообщило Управление государственной охраны.
Ведомство будет проводить охранные мероприятия и просит учесть эту информацию при перемещении.
УГО предоставляет государственную охрану главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.
Согласно законодательству военнослужащие УГО совместно с подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда представителей иностранных государств.
Сотрудники ведомства могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их.
Не уточняется, кто именно приедет с визитом.
На LIGA.net есть большое интервью с офицером Управления государственной охраны о том, как ведомство охраняет мировых лидеров.
- В частности, ведомство защищает иностранные делегации от рисков обстрелов, взрывных устройств и угроз диверсионно-разведывательных групп.