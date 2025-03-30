1 марта, в Киеве и области ограничат дорожное движение – будут иностранные делегации

УГО просит учесть эту информацию при перемещении

Иллюстративное фото: Depositphotos

В понедельник, 31 марта, в Киеве и области будут действовать временные ограничения дорожного движения в связи с визитом иностранных делегаций, сообщило Управление государственной охраны.

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Ведомство будет проводить охранные мероприятия и просит учесть эту информацию при перемещении.

УГО предоставляет государственную охрану главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.

Согласно законодательству военнослужащие УГО совместно с подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда представителей иностранных государств.

Сотрудники ведомства могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их.

Не уточняется, кто именно приедет с визитом.

На LIGA.net есть большое интервью с офицером Управления государственной охраны о том, как ведомство охраняет мировых лидеров.

В частности, ведомство защищает иностранные делегации от рисков обстрелов, взрывных устройств и угроз диверсионно-разведывательных групп.