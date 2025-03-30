У понеділок, 31 березня, в Києві та області обмежать дорожній рух – будуть іноземні делегації

УДО просить врахувати цю інформацію під час переміщення

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У понеділок, 31 березня, у Києві та області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом іноземних делегацій, повідомило Управління державної охорони.

Відомство проводитиме охоронні заходи й просить врахувати цю інформацію під час переміщення.

УДО надає державну охорону головам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, котрі перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.

Згідно з законодавством, військовослужбовці УДО спільно з підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду представників іноземних держав.

Також співробітники відомства можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або покинути їх.

Не уточнюється, хто саме приїде з візитом.

На LIGA.net є велике інтерв'ю з офіцеркою Управління державної охорони про те, як відомство охороняє світових лідерів.

Зокрема, відомство захищає іноземні делегації від ризиків обстрілів, вибухових пристроїв та загроз диверсійно-розвідувальних груп.