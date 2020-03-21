1000 тестов на коронавирус доставят на передовую для ВСУ - фонд Повернись живим

Фото: facebook.com/backandalive

На передовую в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе отправят 1000 тестов для диагностики инфекционных заболеваний, которые позволяют выявлять вирус на бессимптомной стадии. Об этом в Facebook сообщает фонд Повернись живим.

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"В течение следующей недели военными медиками будет собран биологический материал. На тот момент мы уже подготовим холодильное оборудование, которое позволит нам доставить этот материал обратно в лабораторию", - сказано в сообщении.

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В фонде говорят, что эти тесты позволят локализовать места, где новая болезнь могла проникнуть в армию, и сдержать ее там, изолировав больных, если они есть.

"Это будет первое в Украине массовое превентивное тестирования, сделанное с учетом опыта других стран", - сообщают в фонде.

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"Тестироваться будут потенциальные "31-вые» пациенты", то есть люди, заражение которых способно привести к сверхбыстрому распространению болезни. А именно: руководство бригад и батальонов и другие люди с большим количеством социальных контактов и, самое главное - военные медики", - пояснили волонтеры.

При этом в фонде отметили, что результаты тестирования не будут разглашаться без согласия руководства армии.

В разговоре с LIGA.net руководитель фонда Виталий Дейнега отметил, что получено согласие командования ВСУ. "При условии неразглашения результатов", - рассказал волонтер.