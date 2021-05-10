11 мая стартует форум Украина 30. Безопасность страны, в нем будет участвовать Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", который пройдет в Киеве с 11 по 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Как отмечается, в рамках мероприятия первые лица государства, чиновники, отечественные и международные эксперты, представители общественности и дипломатического корпуса будут обсуждать, как государство заботится о безопасности сегодня и какой она будет через несколько лет.

В частности, по информации ОП, будут затронуты такие вопросы: каковы сейчас и какими должны стать Вооруженные силы, Нацгвардия, Служба безопасности, Нацполиция, Госпогранслужба.

Также речь пойдет о мерах по обеспечению информационной безопасности государства, о развитии оборонно-промышленного комплекса и шагах, необходимых для вступления Украины в НАТО.

Согласно опубликованному на ФБ-странице мероприятия расписанию, Зеленский будет выступать с 10:30 до 10:45.

12 мая в форуме запланировано участие министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, 13 мая ожидается выступление главы МВД Арсена Авакова.

25 марта Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии военной безопасности Украины.

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Наталия Медведева

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