112 канал отменил показ пропагандистского фильма о Медведчуке

Виктор Медведчук на съезде Оппозиционной платформы - За жизнь (скриншот видео)

Телеканал 112 Украина отказался от показа пропагандистского фильма Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины" о Викторе Медведчуке, куме президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении канала.

"Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины", - сообщает телеканал.

В заявлении утверждают, что руководство телеканала обратилось с заявлениями в СБУ, ГПУ, МВД, а также в посольства стран G7 и международные организации "с просьбой принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников".

Ранее 112 Украина анонсировал показ фильма Стоуна якобы об истории Украины, в котором войну с РФ называют "гражданской войной", а Медведчука "лидером оппозиции".

В ночь на 13 июля неизвестный выстрелил в фасад здания телеканала 112 Украина предположительно из гранатомета. Недалеко от места происшествия полицейские нашли тубус от этого вида оружия.