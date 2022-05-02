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200-х везут в РФ "маленькими пачками" и ночью, чтобы не шокировать людей: перехват СБУ

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 11:52
200-х везут в РФ
Соженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Трупы ликвидированных в Украине оккупантов перевозят в Россию "маленькими пачками" и по ночам, чтобы не шокировать россиян огромными потерями армии РФ. Об этом рассказывают сами оккупанты, перехват разговора опубликовала Служба безопасности Украины.

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СБУ отмечает, что такой подход к перевозке трупов значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать.

В телефонном разговоре оккупант спросил у своего "коллеги", отправил ли тот некого "Макеевича", так как жена переживает, тело везут уже шесть дней.

"Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох**вал. И ночью", – ответил оккупант.

По словам захватчика, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять человек отказались продолжать участие в войне и написали заявления.

  • По состоянию на утро 2 мая россияне потеряли убитыми в войне против Украины 23 800 человек.

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Оксана Житнюк
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сбу перехват
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