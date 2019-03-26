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26.03.2019, 18:36

2,2 млн для Батькивщины: суд отпустил подозреваемую

2,2 млн для Батькивщины: суд отпустил подозреваемую - Фото
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка, через которое осуществлялись платежи

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Подозреваемую в анонимном финансировании политической партии суд отпустил домой под личное обязательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во вторник, 26 марта, Печерским районным судом Киева подозреваемой избрана мера пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца", - сказано в сообщении.

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Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка, через которое осуществлялись платежи.

По данным ГПУ, женщина внесла средства на счета партии, не указав себя в качестве плательщика и незаконно использовав персональные данные 15 других граждан.

При этом подозреваемая, возможно, вступила в сговор с руководителем отделения одного из банков, которая обеспечила незаконное оформление платежей, сообщили в Генпрокуратуре.

По данным источников Bihus.info, женщиной, которой ГПУ сообщила о подозрении, является киевлянка Анастасия Гребенюк. 2,2 млн грн она перевела на счета партии Батькивщина

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Теги: выборы, юлия тимошенко, Батькивщина
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