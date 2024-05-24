25 мая в Украине будут выключать свет всего на два часа

Отключение света (Фото: Укрэнерго)

Графики почасовых отключений 25 мая будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20.00 до 22.00 – в часы максимального вечернего потребления. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании Укрэнерго.

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Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

Главной причиной применения мер ограничения Укрэнерго называет последствия российских ракетных ударов по украинским электростанциям. В результате пяти массированных ракетных атак с марта по май большие тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

Фото: Укрэнерго

С марта 2024 года Россия нанесла пять массированных ударов по энергосистеме Украины, выведя из строя до 8 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

Министерство энергетики еще не знает, каким будет тариф на электроэнергию для населения с июня, но уверен, что он будет посильным.

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