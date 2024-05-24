В Україні діятимуть справедливіші графіки відключення світла – деталі від Міненерго

Відключення світла (Фото: Укренерго)

В Україні діятимуть справедливіші графіки відключення електроенергії, повідомили у Міністерстві енергетики. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть обʼєкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та заклади, що реалізують мобілізацію.

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Кабінет міністрів на засіданні 24 травня затвердив постанову, яка зобовʼязує обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація зараз "дуже складна" і обмеження електропостачання продовжуватимуться.

"Але наша мета – зробити їх мінімальними за існуючих обставин, при цьому забезпечити максимально можливий справедливий підхід. Адже ми всі це вже проходили і знаємо, наскільки дискомфортно – залишатися без світла", – заявив він.

Згідно з документом, обласні та Київська міська військові адміністрації готують та затверджують переліки критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.

До цього переліку споживачів можуть бути віднесені об’єкти, які забезпечують роботу:

→ об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення;



→ включених до реєстру об’єктів критичної інфраструктури;



→ закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

→ військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки;

→ підприємств оборонного комплексу;

→ підприємств, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни;

→ підприємств із неперервним циклом виробництва;

→ електронних комунікаційних мереж;

→ органів державної влади.

Постанова набирає чинності через місяць після її опублікування і діятиме протягом періоду воєнного стану і шести місяців після його припинення чи скасування.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.

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