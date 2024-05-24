В Украине будут более справедливые графики отключения света – детали от Минэнерго
В Украине будут действовать более справедливые графики отключения электроэнергии, сообщили в Министерстве энергетики. Приоритетное энергообеспечение будет у объектов критической инфраструктуры, больниц, военных предприятий и учреждений, реализующих мобилизацию.
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Кабинет министров на заседании 24 мая утвердил постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, ситуация сейчас "очень сложная" и ограничения электроснабжения будут продолжаться.
"Но наша цель – сделать их минимальными при существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход. Ведь мы все это уже проходили и знаем, насколько дискомфортно – оставаться без света", – заявил он.
Согласно документу, областные и Киевская городская военные администрации готовят и утверждают перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.
К этому перечню потребителей могут быть отнесены объекты, обеспечивающие работу:
→ объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения;
→ включенных в реестр объектов критической инфраструктуры;
→ заведений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
→ воинских частей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
→ предприятий оборонного комплекса;
→ предприятий, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны;
→ предприятий с непрерывным циклом производства;
→ электронных коммуникационных сетей;
→ органов государственной власти.
Постановление вступает в силу через месяц после его опубликования и будет действовать в течение периода военного положения и через шесть месяцев после его прекращения или отмены.
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