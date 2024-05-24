В Украине будут более справедливые графики отключения света – детали от Минэнерго

Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры

Отключение света (Фото: Укрэнерго)

В Украине будут действовать более справедливые графики отключения электроэнергии, сообщили в Министерстве энергетики. Приоритетное энергообеспечение будет у объектов критической инфраструктуры, больниц, военных предприятий и учреждений, реализующих мобилизацию.

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Кабинет министров на заседании 24 мая утвердил постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, ситуация сейчас "очень сложная" и ограничения электроснабжения будут продолжаться.

"Но наша цель – сделать их минимальными при существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход. Ведь мы все это уже проходили и знаем, насколько дискомфортно – оставаться без света", – заявил он.

Согласно документу, областные и Киевская городская военные администрации готовят и утверждают перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

К этому перечню потребителей могут быть отнесены объекты, обеспечивающие работу:

→ объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения;



→ включенных в реестр объектов критической инфраструктуры;



→ заведений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

→ воинских частей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

→ предприятий оборонного комплекса;

→ предприятий, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны;

→ предприятий с непрерывным циклом производства;

→ электронных коммуникационных сетей;

→ органов государственной власти.

Постановление вступает в силу через месяц после его опубликования и будет действовать в течение периода военного положения и через шесть месяцев после его прекращения или отмены.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина потеряла из-за последних российских ударов до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около $1 млрд.

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