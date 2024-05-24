25 травня в Україні вимикатимуть світло лише на дві години

Відключення світла (Фото: Укренерго)

Графіки погодинних відключень 25 травня діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання. Про це повідомили у пресслужбі національної енергетичної компанії Укренерго.

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Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Головною причиною застосування заходів обмеження Укренерго називає наслідки російських ракетних ударів по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.

Фото: Укренерго

З березня 2024 року Росія завдала п'ять масованих ударів по енергосистемі України, вивівши з ладу до 8 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Міністерство енергетики ще не знає, яким буде тариф на електроенергію для населення з червня, але упевнене, що він буде посильним.

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