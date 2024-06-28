28 июня графики отключений света будут действовать весь день

Укрэнерго призвало людей бережно потреблять, когда у них есть электричество по графику

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29 июня по всей Украине будут весь день действовать графики почасовых отключений электроэнергии, сообщила национальная энергетическая компания Укрэнерго.

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Графики отключения света будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Укрэнерго призвало людей бережно потреблять, когда у них есть свет по графику.

При этом ущемлять питание объектов критической инфраструктуры не будут, отметила компания.

Россия весной уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

19 июня в Госэнергонадзоре заявили, что в ближайшие полтора месяца ситуация с поставкой электроэнергии будет оставаться сложной, а смягчение графиков обесточений ожидается в августе.

27 июня глава правления Укрэнерго сообщил, что правительство прорабатывает возможность отмены действия графиков отключений света для части прифронтовых территорий.

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