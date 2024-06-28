28 червня графіки відключень світла діятимуть весь день
29 червня на всій території України весь день діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
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Графіки відключень світла триватимуть з 00:00 до 24:00.
Укренерго закликало людей ощадливо споживати, коли в них є світло за графіком.
Водночас обмежувати живлення об'єктів критичної інфраструктури не будуть, зазначили в компанії.
- Росія за весну знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.
- 19 червня у Держенергонагляді заявили, що найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною, а пом'якшення графіків знеструмлень очікується у серпні.
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