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3000 американских ветеранов хотят воевать за Украину добровольцами – Голос Америки

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 06:16
3000 американских ветеранов хотят воевать за Украину добровольцами – Голос Америки - Фото
Более 1500 военнослужащих из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Латвии, Румынии, Украины и США принимают участие в сентябре 2017 года в серии многонациональных военных учений "Эджайл спирит-2017" на полигоне Орфоло, расположенном в Грузии

3000 американских добровольцев ответили на призыв Украины присоединяться к службе в Интернациональном легионе теробороны для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.

В основном это люди из постсоветских государств, таких как Грузия и Беларусь.

Но среди желающих есть и американцы, воевавшие в Ираке, Боснии и других горячих точках.

Юрий Смирнов
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добровольцы Интернациональный легион
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