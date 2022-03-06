3000 американских ветеранов хотят воевать за Украину добровольцами – Голос Америки

3000 американских добровольцев ответили на призыв Украины присоединяться к службе в Интернациональном легионе теробороны для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.

В основном это люди из постсоветских государств, таких как Грузия и Беларусь.

Но среди желающих есть и американцы, воевавшие в Ираке, Боснии и других горячих точках.

Юрий Смирнов

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