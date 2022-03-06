3000 американских ветеранов хотят воевать за Украину добровольцами – Голос Америки
06.03.2022, 06:16
Более 1500 военнослужащих из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Латвии, Румынии, Украины и США принимают участие в сентябре 2017 года в серии многонациональных военных учений "Эджайл спирит-2017" на полигоне Орфоло, расположенном в Грузии
3000 американских добровольцев ответили на призыв Украины присоединяться к службе в Интернациональном легионе теробороны для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.
В основном это люди из постсоветских государств, таких как Грузия и Беларусь.
Но среди желающих есть и американцы, воевавшие в Ираке, Боснии и других горячих точках.
- 27 февраля президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернациональого легиона теробороны. К нему могут присоединиться иностранные добровольцы, желающие вместе с украинцами сражаться с нападением России.
- Для записи в легион иностранцы должны обратиться к диппредставительствам Украины в своей стране. Для добровольцев сделали временный безвиз.
- Также начал работу сайт с информацией о легионе.
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