300 млн грн на вузы в прифронтовых областях: Зеленский рассказал о решении Кабмина

Президент сообщил о правительственном решении в поддержку университетов на Сумщине, Запорожье и в Харькове

Последствия российского удара по Сумскому национальному аграрному университету 14 июля (Фото: ОВА)

Кабинет министров принял решение о дополнительных 300 млн грн на поддержку университетов в прифронтовых областях. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Есть правительственное решение в поддержку университетов в прифронтовых регионах, в приграничных городах: Сумщина, Запорожье, Харьков. Дополнительные средства – 300 миллионов гривен – именно для таких сложных обстоятельств, для высших учебных заведений, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые учат несмотря ни на что, несмотря ни на что, молодцы!", – рассказал глава государства.

Он отметил, что "чрезвычайно важно", чтобы украинские образовательные центры сохранились, в частности, Харьковский национальный университет имени Каразина и многие другие вузы.

Президент анонсировал дальнейшую поддержку для таких заведений.