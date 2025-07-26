Додаткові 300 млн грн на виші у прифронтових областях – Зеленський повідомив про нове рішення уряду

Президент повідомив про урядове рішення на підтримку університетів на Сумщині, Запоріжжі та в Харкові

Наслідки російського удару по Сумському національному аграрному університету 14 липня (Фото: ОВА)

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові 300 млн грн на підтримку університетів у прифронтових областях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах: Сумщина, Запоріжжя, Харків. Додаткові кошти – 300 млн грн – саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці!", – розповів глава держави.

Він зазначив, що "надзвичайно важливо", аби українські освітні центри збереглися, зокрема, Харківський національний університет імені Каразіна та багато інших вишів.

Президент анонсував подальшу підтримку для таких закладів.