Росія вдарила дронами по навчальному закладу в Сумах – є шестеро поранених

Наслідки атаки (Фото: Сумська обласна прокуратура)

14 липня Росія атакувала один із навчальних закладів Сум. Внаслідок атаки є поранені, повідомив голова Сумської військової адміністрації Олег Григоров.

Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі. На місці працюють відповідні служби.

Мер Сум Олександр Лисенко перед цим повідомляв, що у місті пролунав вибух.

Повітряна тривога на території Сум була оголошена близько о 09:09. Тоді ж Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й розвідувальних дронів в Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

Пізніше стало відомо про повторну активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Росія не вперше за добу атакує Суми. Вночі 14 липня ворог завдав удару по об’єкту цивільної інфраструктури – виникла масштабна пожежа, яку вже ліквідовано.

Частково зруйнована нежитлова будівля. Постраждалих немає, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Водночас у Шосткинській громаді внаслідок ударів дронів та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років, повідомив Григоров.

Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм. Крім того, чотирьох мешканців одного з багатоквартирних будинків дістали поранення. Серед них 7-річна дитина.

"Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно", – уточнив голова ОВА.

ДОПОВНЕНО О 12:00. У Сумській обласній прокуратурі повідомили, що близько 11:00 окупанти атакували безпілотником один із навчальних закладів у Сумах

Унаслідок атаки ворога поранено шестеро людей.

Фото: Cумська обласна прокуратура)