31% украинцев за наказание за просчеты в подготовке к войне даже с угрозой единству – КМИС

31% украинцев даже ценой возможных конфликтов и угрозы единства готовы поддержать привлечение к ответственности тех, кто причастен к возможным просчетам в подготовке к войне. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Большинство респондентов (58%) все-таки считают, что эти вопросы следует перенести на период после войны, чтобы не провоцировать конфликты внутри страны.

Во всех регионах большинство (56-64%) считает, что этот вопрос необходимо перенести на период после войны.

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Вадим Ребрина

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