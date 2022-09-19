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31% украинцев за наказание за просчеты в подготовке к войне даже с угрозой единству – КМИС

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 13:36
31% украинцев за наказание за просчеты в подготовке к войне даже с угрозой единству – КМИС - Фото
Ирпенская тероборона, фото Александр Маркушин

31% украинцев даже ценой возможных конфликтов и угрозы единства готовы поддержать привлечение к ответственности тех, кто причастен к возможным просчетам в подготовке к войне. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Большинство респондентов (58%) все-таки считают, что эти вопросы следует перенести на период после войны, чтобы не провоцировать конфликты внутри страны.

31% украинцев за наказание за просчеты в подготовке к войне даже с угрозой единству – КМИС

Во всех регионах большинство (56-64%) считает, что этот вопрос необходимо перенести на период после войны.

31% украинцев за наказание за просчеты в подготовке к войне даже с угрозой единству – КМИС

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Вадим Ребрина
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война соцопрос кмис
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