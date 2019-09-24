€500 000. В Польше задержали украинцев: пишут об отмывании денег

Граница с Польшей (Фото: Straz_Graniczna/Twitter)

Польские пограничники на контрольно-пропускном пункте Гребенне сорвали попытку незаконного ввоза €500 000 в Польшу из Украины. Об этом сообщает Польское радио.

"Четыре человека задержаны по подозрению в совершении преступления отмывания денег. Расследование по этому делу инициировано районной прокуратурой в Замоче", - сказал спикер прокуратуры Артур Шикула.

По данным издания, задержание состоялось в субботу, 21 сентября, на пограничном переходе в Гребенне. Пограничники задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии. Они пытались перевезти в автомобиле из Украины в Польшу 500 000 евро наличными.

Подробности дела прокуратура не раскрывает.

В польском издании отмечается, что портал RMF FM, который первым сообщил об этом случае, со ссылкой на украинские СМИ написал, что одна из задержанных - бывшая жена главы украинской полиции.