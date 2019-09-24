Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

€500 000. В Польше задержали украинцев: пишут об отмывании денег

€500 000. В Польше задержали украинцев: пишут об отмывании денег - Фото
Граница с Польшей (Фото: Straz_Graniczna/Twitter)
24.09.2019, 17:09

Официальные источники в Польше имена задержанных не называют

Польские пограничники на контрольно-пропускном пункте Гребенне сорвали попытку незаконного ввоза €500 000 в Польшу из Украины. Об этом сообщает Польское радио.

"Четыре человека задержаны по подозрению в совершении преступления отмывания денег. Расследование по этому делу инициировано районной прокуратурой в Замоче", - сказал спикер прокуратуры Артур Шикула.

По данным издания, задержание состоялось в субботу, 21 сентября, на пограничном переходе в Гребенне. Пограничники задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии. Они пытались перевезти в автомобиле из Украины в Польшу 500 000 евро наличными.

Подробности дела прокуратура не раскрывает.

В польском издании отмечается, что портал RMF FM, который первым сообщил об этом случае, со ссылкой на украинские СМИ написал, что одна из задержанных - бывшая жена главы украинской полиции.

  • Вчера глава Нацполиции Сергей Князев заявил об информационной атаке на него и его бывшую жену.
  • В некоторых СМИ со ссылкой на "источники" появилась информация о якобы задержании на украинско-польской границе жены Князева, перевозившей незадекларированные €500 000 наличными.
  • Князев заявил, что эти деньги были получены в результате законной сделки по продаже торгового помещения в центре столицы.
  • Сегодня Князев подал в отставку и не стал отвечать на вопрос о причинах своего решения.
Напишите нам
польша сергей князев отмывание денег
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 