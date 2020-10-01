56% украинцев готовы участвовать в местных выборах – опрос

По данным опроса, 15% украинцев не будут участвовать в голосовании на местных выборах

56% украинцев заявили, что обязательно примут участие в местных выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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20% респондентов сомневаются, 8% опрошенных – возможно пойдут на выборы.

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15% – не намерены участвовать в голосовании.

Социологи отметили, что "в течение последних четырех волн показатели активности несколько стабилизировались".

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Опрос проводился среди 5000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса с 25 по 28 сентября 2020 года. Ошибка репрезентативности исследования составила не более 1,4%.

24 сентября данные опроса Фонда Деминициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова показали, что подавляющее большинство граждан (82%) собираются участвовать в голосовании на местных выборах.

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Арина Толина

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