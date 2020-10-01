Большинство украинцев знают своих мэров, но мало знакомы с местными депутатами – опрос

Половина опрошенных считает, что мэр должен заниматься текущими делами, другая половина – что думать о стратегии в целом

Большая часть (90%) украинцев знают, кто является головой в их городе/селе, а вот местных народных депутатов знают только 47% опрошенных. С главой местного совета лично знакомы 60%, с нардепами на местах – примерно треть респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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Действующего мэра на предстоящих местных выборах готовы поддержать только треть опрошенных (31%), еще примерно столько же (34%) – хотели бы видеть на этом посту другого кандидата и еще 35% респондентов не определились.

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Около половины украинцев (45%) считают, что кандидат на должность городского/сельского головы должен решать текущие проблемы, другая половина опрошенных (43%) думают, что важнее заниматься стратегией развития населенного пункта.

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Опрос проводился 25-28 сентября среди 5000 украинцев в возрасте 18 лет и старше при помощи телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность выборки не более 1,4%.

По результатам августовского опроса Фонда Деминициатив и Центра Разумкова, 82% респондентов собираются принять участие в местных выборах, при этом 57% считают, что выборы пройдут честно.

На выборах в Виннице хотят поддержать действующего мэра и местную партию – опрос группы Рейтинг в сентябре.

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Дарья Мостовая

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