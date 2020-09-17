В Виннице хотят поддержать "своих" и не готовы голосовать за Слугу народа — опрос

Жители Винницы намереваются поддерживать на местных выборах винницкую партию и действующего мэра

Лидером симпатий жителей Винницы на предстоящих выборах стала местная партия Украинская стратегия — за нее готовы проголосовать половина тех, кто идет на выборы и уже определился. А вот за Слугу народа готовы будут отдать голоса не более десятой части респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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В частности, голоса вероятных избирателей распределились так:

- Украинская стратегия (51,2%)

- Евросолидарность (11,1%)

- Слуга народа (10,3%).

Все остальные партии получили поддержку менее 5% опрошенных.

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Аналогичная картина наблюдается и с кандидатами на пост мэра Винницы. Большинство жителей города готовы поддержать нынешнего городского голову — Сергея Моргунова (72,9%). У всех остальных кандидатов рейтинг не превышает 6%.

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Кроме того, в Виннице в целом недовольны тем, как работают чиновники госвласти. Если деятельностью местного совета и мэра большинство жителей города удовлетворены, то работа президента, премьер-министра и народных депутатов вызвала вопросы.

Тем, что делает президент Владимир Зеленский, довольны 22% респондентов, работу премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряет 11% опрошенных, а деятельность нардепов оценили хорошо только 6% жителей Винницы.

Опрос проводился среди 869 жителей Винницы в возрасте старше 18 лет при помощи личных интервью 1-13 сентября. Статистическая погрешность - не более 3,3%.

По результатам опроса Рейтинга в сентябре, только 16% украинцев готовы поддержать Слугу народа на предстоящих местных выборах.

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Дарья Мостовая

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