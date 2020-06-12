Кабмин согласовал Борзова новым главой Винницкой ОГА: кто он

Сергей Борзов (фото - Facebook)

Кабмин согласовал увольнение Владислава Скальского с должности главы Винницкой облгосадминистрации и кандидатуру Сергея Борзова на его должность, который сейчас возглавляет Госуправления делами (ГУД). Об этом говорилось сегодня на заседании правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Премьер Денис Шмыгаль пожал руку Скальскому и лично поблагодарил за работу. Борзов на заседании отсутствовал, так как находился не в Киеве. По словам Шмыгаля, Борзов - госслужащий с опытом и наградами, которого в Кабмине знают. Так как Борзов уже является чиновником, потребности в формальном собеседовании нет, отмели премьер. Назначение единогласно поддержали члены правительства.

По данным винницкого издания 20 хвилин, в 2006 – 2011 годах Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". С 2011 по 2012 работал на этой же должности в команде "Сборная Украины".

В 2006 году - кандидат в депутаты Винницкого городского совета пятого созыва от партии "Либеральная Украина". В 2010 году был кандидатом в депутаты Винницкого областного совета шестого созыва от партии "Фронт Перемен".

С июня 2014 года работал заместителем руководителя главы ГУД. Дважды был и.о. главы ГУД. Назначен главой Управления указом президента Владимира Зеленского в августе 2019-го.

Его жена, Ирина Борзова, была избрана нардепом от Слуги народа по 14 мажоритарному округу в Виннице. По данным в ее декларации, она также владеет компанией Профиль-Н, которая зарегистрирована в Судаке на территории временно оккупированного Крыма.

В конце июня Кабмин согласовал кандидатуру Василия Володина на должность главы Киевской областной государственной администрации.

Смотрите также: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн - СБУ