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Кабмин согласовал Борзова новым главой Винницкой ОГА: кто он

Кабмин согласовал Борзова новым главой Винницкой ОГА: кто он - Фото
Сергей Борзов (фото - Facebook)
12.06.2020, 13:10

В 2000-х Борзов был директором команд в КВН, а с 2014 года трудится в Госуправлении делами

Кабмин согласовал увольнение Владислава Скальского с должности главы Винницкой облгосадминистрации и кандидатуру Сергея Борзова на его должность, который сейчас возглавляет Госуправления делами (ГУД). Об этом говорилось сегодня на заседании правительства.

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Премьер Денис Шмыгаль пожал руку Скальскому и лично поблагодарил за работу. Борзов на заседании отсутствовал, так как находился не в Киеве. По словам Шмыгаля, Борзов - госслужащий с опытом и наградами, которого в Кабмине знают. Так как Борзов уже является чиновником, потребности в формальном собеседовании нет, отмели премьер. Назначение единогласно поддержали члены правительства.

По данным винницкого издания 20 хвилин, в 2006 – 2011 годах Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". С 2011 по 2012 работал на этой же должности в команде "Сборная Украины".

В 2006 году - кандидат в депутаты Винницкого городского совета пятого созыва от партии "Либеральная Украина". В 2010 году был кандидатом в депутаты Винницкого областного совета шестого созыва от партии "Фронт Перемен".

С июня 2014 года работал заместителем руководителя главы ГУД. Дважды был и.о. главы ГУД. Назначен главой Управления указом президента Владимира Зеленского в августе 2019-го.

Его жена, Ирина Борзова, была избрана нардепом от Слуги народа по 14 мажоритарному округу в Виннице. По данным в ее декларации, она также владеет компанией Профиль-Н, которая зарегистрирована в Судаке на территории временно оккупированного Крыма.

  • В конце июня Кабмин согласовал кандидатуру Василия Володина на должность главы Киевской областной государственной администрации.

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Марк Сировой
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