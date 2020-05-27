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Кабмин согласовал кандидатуру главы Киевской ОГА

Кабмин согласовал кандидатуру главы Киевской ОГА - Фото
Василий Володин (Фото - скриншот из видео пресс-службы КОГА)
27.05.2020, 14:47

Кандидатура Василия Володина была одобрена Кабмином на должность главы Киевской ОГА

Кабинет министров согласовал кандидатуру Василия Володина на должность главы Киевской областной государственной администрации.

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Решение было принято сегодня, 27 мая, во время заседания правительства, после короткого отчета Володина о работе в качестве и.о. главы Киевской ОГА.

Володин родился в 1979 году в селе Корсунка Черкасской области, закончил Львовский университет им. Франко ("международные отношения", специалист-переводчик). Заслуженный юрист Украины.

Работал менеджером по внешнеэкономической деятельности ЧП "Укрфермерпостач" (2002 год), был замдиректора ООО "Торговый дом Дивиком" и ООО "Группа компаний УКРАГРО" (2003-2004).

С весны 2004-го - на госслужбе в Минюсте, в 2006-2010 годах - в Госагентстве по инвестициям и инновациям, с 2010-го - замгендиректора ГП "Государственная инвесткомпания", с 2011-го - зампредседателя набсовета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития", с 2012 по 2019-й - директор департамента правового обеспечения Нацкомиссии госрегулирования в сфере связи и информатизации.

  • 20 декабря 2019-го Володин был назначен замглавы Киевской ОГА. До этого он был и. о. гендиректора ГП "Электронмаш".
  • В октябре 2019 года с должности руководителя Киевской ОГА уволился Михаил Бно-Айриян, которого назначили 10 июля. На его место пришел Алексей Чернышов.
  • 11 марта Чернышов был уволен, а и.о. главы КОГА назначен Володин.
Денис Юдин
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