Кабмин согласовал кандидатуру главы Киевской ОГА

Кабинет министров согласовал кандидатуру Василия Володина на должность главы Киевской областной государственной администрации.
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Решение было принято сегодня, 27 мая, во время заседания правительства, после короткого отчета Володина о работе в качестве и.о. главы Киевской ОГА.
Володин родился в 1979 году в селе Корсунка Черкасской области, закончил Львовский университет им. Франко ("международные отношения", специалист-переводчик). Заслуженный юрист Украины.
Работал менеджером по внешнеэкономической деятельности ЧП "Укрфермерпостач" (2002 год), был замдиректора ООО "Торговый дом Дивиком" и ООО "Группа компаний УКРАГРО" (2003-2004).
С весны 2004-го - на госслужбе в Минюсте, в 2006-2010 годах - в Госагентстве по инвестициям и инновациям, с 2010-го - замгендиректора ГП "Государственная инвесткомпания", с 2011-го - зампредседателя набсовета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития", с 2012 по 2019-й - директор департамента правового обеспечения Нацкомиссии госрегулирования в сфере связи и информатизации.