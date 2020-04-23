65% украинцев не говорят о политике с людьми противоположных взглядов - КМИС

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Почти две трети украинцев не общались в течение полугода о политике с людьми противоположных взглядов, для тех, кто общался, это является фактором стресса. Об этом говорится в пресс-релизе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в феврале, и опубликованной сегодня, 4 апреля.

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Согласно опросу, почти две трети украинцев, 64,8% не общались за последние полгода о политике с людьми, которые придерживаются противоположных взглядов. О таком общении несколько раз в неделю или каждый день сообщили около 10% опрошенных.

Уровень межличностного политико-психологического напряжения в общении о политике наиболее высок среди мужчин, людей возрастом от 60 до 69 лет, людей с высшим образованием и людей со средним и высоким достатком.

Наименьший уровень напряжения - среди жителей юга Украины и тех, кто не пользуется интернетом. При этом принадлежность к городскому или сельскому населению почти не влияет на уровень напряжения.

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Наибольшее напряжение показывают избиратели лидера Батькивщины Юлии Тимошенко, пятого президента Петра Порошенко, одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко и те, кто испортил бы бюллетень.

Среди сторонников политических партий наибольшее напряжение у избирателей Силы и чести, за ними идет электорат Батькивщины и те, кто готов вычеркнуть все партии, а также избиратели Евросолидарности и ОПЗЖ.

В целом, по данным опроса, чем чаще человек общается с людьми противоположных политических взглядов, тем выше у него уровень социально-психологичесокого напряжения. Такое общение является существенным фактором стресса для украинцев, делается вывод в презентации КМИС.

Методика определения межличностного политико-психологического напряжения описана в приложении к пресс-релизу.

Опрос проведен с 8 по 18 февраля, в нем участвовали 2038 человек в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Ошибка выборки не превышает 3,3%.

В феврале КМИС зафиксировал резкое ухудшение мнения украинцев о президенте Владимире Зеленском.

К началу апреля, согласно данным КМИС, отношение к Зеленскому почти не изменилось.